Spotify spendiert den Tablets mehr Aufmerksamkeit
Spotify hat den hauseigenen Tablet-Apps laut eigenen Angaben ein großes Update spendiert, an dem man in den letzten Monaten gearbeitet hat. Mit dabei ist auch eine ganz neue Optik, mit der man die größeren Display besser nutzen möchte.
Zufall? Ich weiß es nicht, denn in ein paar Monaten kommt das Apple iPhone Fold alias Apple iPhone Ultra und auch bei den anderen Marken haben die Foldables etabliert, das dürfte bei der Entscheidung sicher auch relevant gewesen sein.
- Anpassungsfähige Ausrichtung: Die Benutzeroberfläche passt sich nun beim Wechsel zwischen Hoch- und Querformat nicht nur in der Größe an, sondern wird komplett neu angeordnet, sodass sie in beiden Ansichten ausgewogen und durchdacht wirkt.
- Eine ausblendbare Seitenleiste: Mit der neuen Seitenleiste kannst du neben der Wiedergabe stöbern und Neues entdecken oder sie für mehr Konzentration ausklappen. Sie enthält zudem interaktive, scrollbare Inhalte, sodass du dich umsehen kannst, ohne die aktuelle Wiedergabe zu verlassen.
- Ein verbessertes Videoerlebnis: Der Schalter „Zu Video wechseln“ befindet sich nun prominent in der Mitte, wodurch der Übergang zu einem noch intensiveren Seherlebnis vereinfacht wird.
- Paralleles Surfen: Lassen Sie Musik oder Videos auf einer Seite des Bildschirms weiterlaufen, während Sie auf der anderen Seite Ihre Bibliothek oder Empfehlungen erkunden.
- Ein vertrautes Gefühl: Die Kernnavigation bleibt unverändert, sodass sich das Erlebnis weiterhin wie eine natürliche Erweiterung der mobilen App anfühlt. Über die untere Navigationsleiste sind Ihre Hauptseiten immer griffbereit, während die einklappbare Seitenleiste Ihnen schnellen Zugriff auf Ihr Profil und Ihre Einstellungen bietet.
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