Spotify spendiert den Tablets mehr Aufmerksamkeit

Spotify hat den hauseigenen Tablet-Apps laut eigenen Angaben ein großes Update spendiert, an dem man in den letzten Monaten gearbeitet hat. Mit dabei ist auch eine ganz neue Optik, mit der man die größeren Display besser nutzen möchte.

Zufall? Ich weiß es nicht, denn in ein paar Monaten kommt das Apple iPhone Fold alias Apple iPhone Ultra und auch bei den anderen Marken haben die Foldables etabliert, das dürfte bei der Entscheidung sicher auch relevant gewesen sein.