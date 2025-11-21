Gaming

Assassin’s Creed: Das Remake von „Black Flag“ kommt schon sehr bald

Ubisoft plant ein Remake für Assassin’s Creed Black Flag und wir wussten schon, dass es eher Anfang 2026 als Ende 2026 kommen soll. Insider Gaming, die bei Ubisoft sehr zuverlässig sind, hat den Zeitraum jetzt noch weiter eingegrenzt.

Das Remake soll vor dem 31. März 2026 kommen, sprich im ersten Quartal, ein genaues Datum nennt man nicht. Wer weiß, vielleicht sehen wir die Ankündigung im Rahmen der Game Awards am 11. Dezember, mit einem finalen Release-Datum.

Einige Fans von Assassin’s Creed sehen Black Flag als den besten oder zumindest als einen der besten Teile der Reihe an. Ich freue mich daher auf das Spiel, da ich das Original nicht gezockt habe und dies 2026 definitiv nachholen werden.

  Spiritogre
    sagt am

    Ubisoft pfeift aus den letzten Löchern mit 2,4 Milliarden Dollar Schulden. Der Versuch mit einer um Spielelemente bereinigten Version aka Remake von Black Flag noch mal abzusahnen ist meiner Ansicht nach zum Scheitern verurteilt, da das Original gar nicht so alt ist und immer noch grafisch sehr ansprechend aussieht. Warum sollte man eine zensierte Version davon spielen wollen und dafür noch mal richtig Geld hinlegen, nur weil die Grafik einen kleinen Ticken hübscher ist?

