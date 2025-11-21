Assassin’s Creed: Das Remake von „Black Flag“ kommt schon sehr bald

Ubisoft plant ein Remake für Assassin’s Creed Black Flag und wir wussten schon, dass es eher Anfang 2026 als Ende 2026 kommen soll. Insider Gaming, die bei Ubisoft sehr zuverlässig sind, hat den Zeitraum jetzt noch weiter eingegrenzt.

Das Remake soll vor dem 31. März 2026 kommen, sprich im ersten Quartal, ein genaues Datum nennt man nicht. Wer weiß, vielleicht sehen wir die Ankündigung im Rahmen der Game Awards am 11. Dezember, mit einem finalen Release-Datum.

Einige Fans von Assassin’s Creed sehen Black Flag als den besten oder zumindest als einen der besten Teile der Reihe an. Ich freue mich daher auf das Spiel, da ich das Original nicht gezockt habe und dies 2026 definitiv nachholen werden.