Half-Life 3: „Das Datum, das mir genannt wurde, ist dieses Jahr“

Die Gerüchteküche rund um Half-Life 3 brodelt weiterhin und einige haben am 18. oder 19. mit einer Ankündigung gerechnet, die allerdings nicht kam. Dabei gibt es mehrere Quellen, die immer wieder behaupten, dass ein neues Half-Life kommt.

Eine Ankündigung in diesem Jahr gilt als sicher, so Mike Straw von Insider Gaming, der durchaus zuverlässig ist. Ihm wurde auch ein Datum genannt, aber das wird er nicht teilen, denn vermutlich teilt Valve gezielt falsche Details zum neuen Spiel.

Auch bei Half-Life Alyx gab es angeblich vor der Ankündigung gezielte Meldungen von Valve selbst, das wäre auch hier denkbar. Bei einer Sache sind sich aber viele einig, es wird eine eigene Ankündigung und Half-Life 3 wird nicht im Rahmen der Game Awards am 11. Dezember gezeigt. Aber es wird noch 2025 angekündigt.