Assassin’s Creed Mirage bekommt noch dieses Jahr ein DLC-Erweiterungspaket

Lange Zeit war es nur ein Gerücht, das allerdings nach der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows, dem neuesten Teil der langjährigen Serie, immer unwahrscheinlicher wurde. Doch was lange währt, wird endlich gut, könnte man meinen: Ubisoft hat nun nämlich offiziell ein Story-Erweiterungspaket für das Game Assassin’s Creed Mirage angekündigt.

Neuer Content für Assassin’s Creed Mirage

Das kostenfreie Erweiterungspaket wird sich geschichtlich um die historische Stadt Al-ʿUla im 9. Jahrhundert drehen. Das französische Entwicklerstudio verspricht neue Story-Elemente, Missionen und allgemeine Verbesserungen des Gameplays.

Assassin's Creed Mirage players, we have a surprise coming your way later this year! 📖 New story chapter & missions set in 9th century AlUla

🎮 Gameplay improvements for the base game and the new location

🎁 All for free Stay tuned! pic.twitter.com/8CjB3MRvfR — Assassin's Creed (@assassinscreed) August 23, 2025

Das Assassin’s Creed-Game Mirage ist Anfang Oktober 2023 offiziell auf den Markt gekommen und war durchaus beliebt. Grund dafür waren die straffe, nicht ausufernde Geschichte und vor allem der sehr „kompakte” Spielumfang. Im Gegensatz dazu wird beispielsweise Assassin’s Creed Valhalla oft kritisiert, weil es zu umfangreich und damit zu langatmig war.

Dass ein Erweiterungspaket so lange nach der Veröffentlichung noch auf den Markt kommt, ist eher ungewöhnlich. Zumal mit Assassins Creed Shadows bereits ein Nachfolger erschienen ist, der ebenfalls mit neuen Inhalten versorgt wird.

Content kommt wohl nicht von Ubisoft

Gerüchten zufolge soll Ubisoft daher eine Kooperation mit der Savvy Games Group eingegangen sein. Dabei handelt es sich um einen Unternehmensverbund, der durch den saudi-arabischen Staatsfonds Public Investment Fund entstanden ist und mehrere Entwicklerstudios unterhält sowie Anteile an Nintendo, Capcom, Take-Two Interactive und Electronic Arts besitzt.

Ubisoft hat diese Annahme bislang nicht offiziell bestätigt. Die im Fokus des DLC-Erweiterungspakets stehende historische Stadt befindet sich allerdings im heutigen Saudi-Arabien und könnte somit im Zusammenhang mit der Kooperation stehen.