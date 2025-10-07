Audi bestätigt: Der elektrische A4 e-tron wird „radikal“ anders

Mobilität

Audi arbeitet seit einer Weile an einem elektrischen A4, hat diesen bisher allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Bis heute, denn Markenchef Gernot Döllner hat bei Autocar verraten, dass ein „radikal“ neuer A4 als Audi A4 e-tron kommen wird.

Audi A4 e-tron kommt nicht vor 2028

Doch der Plan für den elektrischen A4 hat sich geändert, denn eigentlich sollte das Modell schon Ende dieses Jahres mit der PPE-Plattform kommen. Bei Autocar hat man verraten, dass Audi hier doch eine „neue Plattform“ für den A4 nutzen wird.

Genau genommen wird es die kommende SSP-Plattform der Volkswagen Group, der Audi A4 e-tron kommt also nicht vor 2028 auf den Markt. Ein kleinerer Audi A6 e-tron mit der PPE-Plattform hätte sich für Audi wohl (finanziell) nicht gelohnt.

Audi A6 Sportback E Tron Performance

Audi A6 e-tron

Technisch würde die PPE-Plattform durchaus ausreichen, um bei Audi eine gute Alternative für den neuen BMW i3 und die Mercedes C-Klasse als Elektroauto auf die Beine zu stellen, ich gehe aber davon aus, dass PPE nicht die große Zukunft hat. Der Fokus rückt auf die Entwicklung von SSP mit der ganz neuen Software.

Das bedeutet allerdings auch, dass Audi für eine ganze Weile kein Pendant zu BMW und Mercedes haben wird, denn die starten schon 2026 mit ihren Modellen. Durch diese Verzögerung ändert Audi allerdings auch das Design des ersten A4 e-tron.

Dieser wird nicht wie der aktuelle Audi A6 e-tron aussehen, sondern die neue Designsprache des Concept C nutzen, welches Audi letzten Monat präsentiert hat.

Audi Concept C

Details zur SSP-Plattform und Software, die der Konzern aktuell zusammen mit Rivian entwickelt, gibt es noch nicht. Da es aber noch einige Jahre dauert, bis wir die ersten Serienfahrzeuge (der Audi A4 e-tron wird unter anderem von einem VW ID Golf und Skoda Octavia E begleitet) sehen, rechne ich so schnell nicht damit.

Auf der einen Seite schön, dass der A4 so sehr in den Fokus rückt, auf der anderen Seite aber schade, dass der elektrische A6, der bei über 60.000 Euro startet, für viele Jahre die einzige Elektro-Limousine im Lineup der VW-Marke blieben wird.

