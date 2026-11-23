Der Autobauer Audi bringt Ende November die App „connected work“ mit KI-Sprachassistent für Microsoft 365 in ausgewählte Fahrzeuge.

Gemeinsam mit Cerence AI und Microsoft hat Audi eine Anwendung entwickelt, über die sich Outlook und Teams direkt im Infotainmentsystem nutzen lassen. Die Bedienung erfolgt per Sprache, damit der Fahrer seine Hände am Lenkrad und den Blick auf der Straße behalten kann.

Der Assistent kann E-Mails verfassen, Chat-Nachrichten vorlesen, Termine koordinieren und Teams-Besprechungen starten. Auch eine Zusammenfassung des anstehenden Arbeitstags ist möglich. Aktiviert wird die Sprachsteuerung über das MMI-Display oder eine Lenkradtaste.

Audi connected work: Verfügbarkeit und unterstützte Modelle

Die App startet in 28 europäischen Ländern, darunter Deutschland. Zum Start werden Deutsch und Englisch unterstützt. Bis Ende 2026 sollen Dänisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch und Spanisch hinzukommen.

Verfügbar ist „connected work“ für folgende Baureihen ab Modelljahr 2026:

Audi A5 und Q5

Audi A6 und A6 e-tron

Audi Q6 e-tron, Q7 und Q9

Der Dienst lässt sich über das Paket MMI experience pro oder nachträglich über den Audi Function Store erwerben. Anschließend erfolgt die Installation über den Audi Application Store. Konkrete Preise nennt Audi bislang nicht.

Microsoft Intune soll Unternehmensdaten schützen

Für die geschäftliche Nutzung setzt Audi auf Microsoft Intune. Unternehmensdaten werden innerhalb der App verschlüsselt und die entsprechenden App-Schutzrichtlinien berücksichtigt. Business-Accounts benötigen zudem eine Freigabe durch die jeweilige Unternehmens-IT.

Audi betont die auf den Fahrbetrieb abgestimmte Bedienung. Wie gut ein längerer KI-Dialog zwischen Verkehrsgeschehen und Meeting tatsächlich funktioniert, dürfte allerdings stark von der jeweiligen Fahrsituation abhängen.

Technisch ist die Integration durchaus interessant. Ob man nach Feierabend auch noch im Auto seine Teams-Nachrichten bearbeiten möchte, steht auf einem anderen Blatt.

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