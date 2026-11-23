Die Pkw-Maut könnte in Deutschland zurückkehren. Ein Gutachten sieht darin eine Möglichkeit, die Autobahnen langfristig zu finanzieren.

Wie der MDR unter Berufung auf einen Bericht (Paywall) des „Spiegel“ berichtet, beschäftigt sich ein vertrauliches Gutachten für das Bundesverkehrsministerium mit der künftigen Finanzierung der Autobahn GmbH. Die Aussichten sind offenbar wenig erfreulich: Die geplanten Einnahmen reichen demnach langfristig nicht aus, um Investitionen und Kreditkosten zu decken.

Pkw-Maut könnte ab 2034 für Entlastung sorgen

Hintergrund ist eine geplante Reform von Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Die Autobahn GmbH soll künftig selbst Kredite aufnehmen dürfen und einen Teil der Einnahmen aus der Lkw-Maut erhalten.

Laut Gutachten würde das allerdings nicht ausreichen. Die Experten rechnen mit dauerhaften Verlusten und sehen spätestens Anfang 2034 erheblichen Handlungsbedarf.

Untersucht wurden deshalb verschiedene Finanzierungsmodelle. Besonders gut schneidet laut Spiegel eine Kombination aus der bestehenden Lkw-Maut und einer neuen, streckenabhängigen Pkw-Maut ab. Damit könnte die Autobahn GmbH ihre Schulden bis 2056 bedienen.

Neue Pkw-Maut ist bislang nicht beschlossen

Konkrete Regierungspläne gibt es bislang nicht. Bilger hatte Fragen nach einer Pkw-Maut bisher mit dem Hinweis zurückgewiesen, dafür keinen Auftrag zu haben. Auch mögliche Preise oder ein Einführungstermin werden nicht genannt.

Und dann wäre da noch die rechtliche Seite. Die Gutachter warnen ausdrücklich vor einem hohen Klagerisiko.

Der letzte Versuch einer Pkw-Maut scheiterte 2019 vor dem Europäischen Gerichtshof. Damals sollten deutsche Autofahrer über die Kfz-Steuer entlastet werden, wodurch faktisch nur ausländische Fahrer zusätzlich belastet worden wären.

Der frühere Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) muss sich wegen des Vorwurfs der Falschaussage im Zusammenhang mit dem damaligen Maut-Debakel inzwischen vor Gericht verantworten.

Eine neue Pkw-Maut müsste also nicht nur die Finanzierung verbessern, sondern auch rechtlich Bestand haben. Nach der Vorgeschichte dürfte das politisch kein besonders angenehmes Projekt werden.

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