Audi: Das wichtigste Modell der Marke macht Probleme

Eigentlich sollte 2025 der Aufschwung bei Audi kommen, denn man startet mit dem komplett erneuerten Portfolio durch und vor allem einem frischen Audi Q5, dem meistverkauften Modell der Marke. Doch genau das macht gerade Probleme.

Wie die Automobilwoche berichtet, stehen in San José, wo der Audi Q5 gefertigt wird, zahlreiche Neuwagen, die nicht zu Ende gefertigt werden können. Grund sind kleinere Bauteile, wie Leuchten oder Bauteile für Sitze. Es liegt also nicht an Audi.

Audi Q5: Kunden werden entschädigt

Die Nachfrage nach dem neuen Audi Q5 ist da, so ist es nicht, aber genau das macht die Sache noch schwieriger, denn da sich die Auslieferungen verzögern, zahlt Audi den Kunden derzeit eine Entschädigung von bis zu 600 Euro pro Monat.

Audi kämpft also nicht nur mit den Kosten für den Stellplatz vor Ort und wird wohl auch einen Rückschlag bei den Quartalszahlen hinnehmen müssen, das alles kostet auch noch Vertrauen der Kunden (und eben Geld, das man den Kunden bezahlt).

So hat sich die VW-Marke den Kampf aus der aktuellen Krise sicher auch nicht vorgestellt und wenn man das nicht zügig in den Griff bekommt, dann wird bei Audi die Nachfrage, die sowieso gerade sinkt, im Sommer noch stärker einbrechen.

