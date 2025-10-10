Audi deutet ganz neuen Luxus-SUV an

Audi ist der Meinung, dass es neben Land Rover und Mercedes-Benz mit dem Defender beziehungsweise der G-Klasse noch Platz für eine dritte Marke und ein drittes Modell gibt. Bei Autocar hat Designchef Marc Lichte diesen Schritt für Audi angedeutet, die VW-Marke denkt über einen ganz neuen Luxus-4×4-SUV nach.

Basis könnte die elektrische Plattform von Scout in den USA sein und mit Blick auf die US-Zölle wäre es sogar denkbar, dass Audi dieses Modell direkt vor Ort baut.

Laut Gernot Döllner, Chef der VW-Marke, würde so ein Modell perfekt zur neuen Strategie der Marke passen. Audi möchte „eine fokussiertere Produktpalette im Kernbereich“ haben und „zusätzlich Nischenmodelle anzubieten, um die Marke aufzubauen und neue Ideen aus dem Segment in die Kernprodukte zu übertragen“.