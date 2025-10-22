Audi erneuert myAudi-App mit KI-Assistent, Digital Key und mehr

Mobilität

Audi startet den Relaunch der myAudi -App mit neuem Design, KI-Assistent und integriertem Digital Key.

Audi hat seine myAudi-App überarbeitet und nach eigenen Angaben zu einem zentralen Bestandteil seines digitalen Ökosystems ausgebaut. Ziel sei eine einfachere Bedienung und ein einheitliches Nutzererlebnis über alle Geräte hinweg. Das neue Design soll laut Hersteller klarer und übersichtlicher wirken.

KI-Assistent und Digital Key im Mittelpunkt

Die App verfügt erstmals über einen integrierten KI-Assistenten, der gemeinsam mit CARIAD entwickelt wurde und auf ChatGPT basiert. Dieser kann auf das digitale Bordbuch zugreifen und Fragen rund um das Fahrzeug beantworten. Zusätzlich enthält die App einen Shopping-Bereich mit personalisierten Empfehlungen für Services und Produkte.

Zentrale Neuerungen im Überblick

  • KI-Assistent mit Zugriff auf das Bordbuch
  • Digital Key für Smartphone und Smartwatch
  • Neue, vereinheitlichte Nutzeroberfläche
  • Optimierter Routenplaner für E-Autos

Laut Audi lassen sich mit dem Digital Key Fahrzeuge per Smartphone oder Smartwatch öffnen, starten und verriegeln. Besonders für Fahrer von Elektroautos bietet die App Funktionen zur Ladeplanung, Reichweitenanzeige und Vorkonditionierung der Batterie. Routen und Ladestopps können über die App vorbereitet und ins Auto übertragen werden.

Die aktualisierte App ist ab sofort im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich. Sie steht in über 50 Märkten zur Verfügung, weitere sollen folgen.

