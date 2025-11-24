Audi bindet Disney+ ins Fahrzeug ein und nutzt „TRON: Ares“ für gemeinsame Auftritte im Kino.

Audi und Disney erweitern ihre Zusammenarbeit und koppeln In-Car-Entertainment mit einer prominenten Filmkooperation. Laut Unternehmensangaben können Audi Fahrer Disney+ direkt im Fahrzeug über den Audi Application Store installieren und sich mit bestehenden Konten anmelden.

Die Integration soll den Innenraum zu einem Entertainment-Bereich für alle Passagiere machen, insbesondere über das zentrale MMI Touchdisplay im Stand und das optionale Beifahrerdisplay während der Fahrt.

Audi integriert Disney+ in aktuelle Modelle

Laut Audi wird die Disney+ App zeitgleich in 43 Märkten ausgerollt, darunter zahlreiche europäische Länder, Teile Asiens, Australien, Neuseeland und die USA. Verfügbar ist der Dienst demnach in neuen Modellen der Baureihen Audi A5, Audi Q5, Audi A6, Audi A6 e-tron und Audi Q6 e-tron über den integrierten Audi Application Store.

Für die Nutzung sind laut Audi ein myAudi Account sowie eine aktive Datenverbindung erforderlich, ein Smartphone soll dagegen nicht nötig sein.

Im Kinofilm „TRON: Ares“, der derzeit im Kino zu sehen ist, treten zwei Audi Modelle auf. Der Charakter Ajay Singh fährt im Film einen Audi Q8 e-tron, während die Figur Seth mit einem fiktiven „Audi quattro Rallye“ unterwegs ist.