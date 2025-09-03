Audi kündigt eine „neue Ära der Klarheit“ an

Audi hat im Vorfeld der IAA 2025 in München ein neues Konzeptauto gezeigt, den „Audi Concept C“. Das ist aber nicht einfach nur ein Konzeptauto, es ist gleichzeitig auch der „Aufbruch von Audi in eine neue Ära der Klarheit“, so CEO Gernot Döllner.

Bei Audi möchte man sich bei „Produkten, Strukturen und Prozessen“ ab sofort „auf das Wesentliche“ konzentrieren und der Concept C verkörpert das. Daher hat man sich auch dazu entschieden, dass es ein Sportwagen mit TT-Ähnlichkeiten wird, denn „Sportwagen faszinieren“. Aber, und das ist bereits sicher, das Auto kommt.

Wir sehen hier nicht einfach nur ein Konzept, so Audi, es ist „ein konkreter Ausblick auf ein Serienmodell“, welches in den Böllinger Höfen gebaut wird. Laut Audi ist der Concept C außerdem auch eine kleine Preview für das neue Design der VW-Marke.

Die „Grundlagen für die Neuausrichtung des Unternehmens sind geschaffen“ und jetzt freut man sich zunächst auf die neue Modelloffensive (20 neue Modelle in 24 Monaten), dieser (elektrische) Sportwagen wird nicht vor 2027 zu uns kommen.

Meine Vermutung ist, dass wir hier das Pendant zum elektrischen Porsche 718er sehen und Audi, wie beim Macan und Taycan, ein eigenes Modell plant. So könnte man die Entwicklungskosten für so einen elektrischen Sportwagen gut verteilen.

Optisch bleibe ich dabei, wie schon beim Leak diese Woche, mir gefällt das Auto als Konzept durchaus gut, von der übertriebenen Front abgesehen. Mal schauen, was am Ende vom Konzept übrig bleibt, wenn uns Audi die Serienversion zeigen wird.