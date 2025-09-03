Porsche stellt weiteren Verbrenner komplett ein

Porsche hat den 718er laut Autocar als Verbrenner komplett eingestellt. Man wird die aktuellen Bestellungen noch fertigen, aber keine neuen mehr aufnehmen und nur noch Bestandsfahrzeuge verkaufen. Die Produktion soll dann 2026 enden.

Eigentlich hätte zu diesem Zeitpunkt schon der elektrische Nachfolger auf dem Markt sein sollen, aber es gab Probleme in der Entwicklung und somit wird es erst 2027 wieder einen Porsche 718 geben. Dann allerdings nur mit Elektroantrieb.

Bei Porsche dürfte diese Entscheidung intern sicher auch für Gesprächsstoff in den letzten Monaten gesorgt haben, denn die Elektroautos sind eingebrochen und man hat die Liebe zum Verbrenner neu entdeckt. Doch der 718er ist zu sehr Nische, um hier noch einmal einen ganz neuen Verbrenner für die Zukunft zu entwickeln.

Der neue Cayenne, der ebenfalls nächstes Jahr ansteht, wird als Elektroauto und als Verbrenner erhältlich sein, beim Macan gibt es aktuell zwar nur die elektrische Version, da würde sich allerdings ein Verbrenner-Comeback schon eher lohnen.

Ich bin auf den elektrischen Porsche 718 gespannt, sehr sogar, denn große SUVs und der Taycan sind eine Sache, aber so ein kompakter und leichter Sportwagen ist dann eben doch die DNA von Porsche und da interessiert mich, wie sich dieser als Elektroauto fährt. Schade, dass wir darauf noch etwa zwei Jahre warten müssen.