Mobilität

Porsche stellt weiteren Verbrenner komplett ein

Autor-Bild
Von
|

Porsche hat den 718er laut Autocar als Verbrenner komplett eingestellt. Man wird die aktuellen Bestellungen noch fertigen, aber keine neuen mehr aufnehmen und nur noch Bestandsfahrzeuge verkaufen. Die Produktion soll dann 2026 enden.

Eigentlich hätte zu diesem Zeitpunkt schon der elektrische Nachfolger auf dem Markt sein sollen, aber es gab Probleme in der Entwicklung und somit wird es erst 2027 wieder einen Porsche 718 geben. Dann allerdings nur mit Elektroantrieb.

Bei Porsche dürfte diese Entscheidung intern sicher auch für Gesprächsstoff in den letzten Monaten gesorgt haben, denn die Elektroautos sind eingebrochen und man hat die Liebe zum Verbrenner neu entdeckt. Doch der 718er ist zu sehr Nische, um hier noch einmal einen ganz neuen Verbrenner für die Zukunft zu entwickeln.

Porsche Mission R Seite

Porsche 718 Elektro als Konzept

Der neue Cayenne, der ebenfalls nächstes Jahr ansteht, wird als Elektroauto und als Verbrenner erhältlich sein, beim Macan gibt es aktuell zwar nur die elektrische Version, da würde sich allerdings ein Verbrenner-Comeback schon eher lohnen.

Ich bin auf den elektrischen Porsche 718 gespannt, sehr sogar, denn große SUVs und der Taycan sind eine Sache, aber so ein kompakter und leichter Sportwagen ist dann eben doch die DNA von Porsche und da interessiert mich, wie sich dieser als Elektroauto fährt. Schade, dass wir darauf noch etwa zwei Jahre warten müssen.

Tesla Model Y 2025 De

Tesla veröffentlicht „Master Plan Part IV“

Alles fing mit dem Tesla Roadster an, der das Tesla Model S und Tesla Model X finanzierte, die wiederum die…

3. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Porsche stellt weiteren Verbrenner komplett ein
Weitere Neuigkeiten
Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen
in AR und VR
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Weitersurfgarantie für alle Prepaid-Kunden
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Tesla veröffentlicht „Master Plan Part IV“
in Mobilität
Nintendo strebte Perfektion an: Switch 2 hätte früher kommen sollen
in Gaming
Google darf Chrome und Android behalten
in Marktgeschehen
Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum
in Firmware und OS
Porsche Macan Elektro Turbo 2024 Android
Porsche bessert bei Software im Macan nach
in Mobilität
Blue Brixx Header
Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2025 starten in den Verkauf
in News
Apple: iPhone Fold kommt 2026 und iPad Fold kommt 2028
in Smartphones
Apple plant neuen Beats-Kopfhörer für 2025
in Audio