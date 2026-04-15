Audi plant drittes Elektroauto für neue Untermarke

Audi startete vor ein paar Monaten mit einer neuen Untermarke in China, die man AUDI nennt (ja, der Unterschied ist, dass alle Buchstaben großgeschrieben sind, außerdem verzichtet man auf die Ringe). Ein Kombi machte den Anfang, in diesem Jahr folgt ein SUV und 2027 kommt noch ein drittes Modell, so Audi bei Reuters.

Für das kommende Jahr plant Audi mit SAIC (dem Partner für die Untermarke) eine sportliche Limousine, die das Portfolio nach dem E5 (Kombi) und E7X (SUV) bei AUDI abrunden soll. Das neue Elektroauto ist bereits fest geplant und entsteht in knapp zwei Jahren, womit man in etwa 30 bis 40 Prozent schneller als bei uns ist.

Auf eine sportliche Limousine muss man bei uns übrigens nicht verzichten, zum einen gibt es ja schon den Audi S6 als Elektroauto, aber 2028 soll ja dann auch der elektrische Audi A4 kommen – sicher auch als Audi S4 oder sogar Audi RS4. Wird dann aber sicher auch, wie beim E5 und A6 e-tron Avant, sehr viel teurer sein.