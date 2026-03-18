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Audi A4 e-tron für 2028 dürfte ein wichtiger Meilenstein sein

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Audi A6 Etron Seite Header
Audi A6 e-tron als Konzept

Audi wird eine der ersten VW-Marken, welche die neue E/E-Architektur von RV Tech nutzen möchte, so Gernot Döllner im Rahmen der Geschäftszahlen. Diese wird gerade von einem Joint Venture des Volkswagen Konzerns mit Rivian entwickelt.

Und „schon 2028 soll der erste Audi (…) kommen“, der diese ganz neue Technik nutzt, das wird ein echter Meilenstein für die Marke und den Konzern. Die Frage ist nur, welches Modell den Anfang macht, das wollte der Audi-Chef nicht verraten.

Es dürfte der erste Audi A4 e-tron sein, denn der elektrische A4 sollte schon 2025 kommen, wurde dann aber komplett überarbeitet und steht jetzt für 2028 an. Ich bin aber gespannt, ob wir das neue Elektroauto wirklich in zwei Jahren sehen.

Es gibt Gerüchte, dass die Entwicklung mit Rivian doch nicht ganz so reibungslos läuft und das ein sportliches Ziel sei. Doch für ein Fazit ist es noch zu früh, das wird sich erst 2027 zeigen. Ich bin mal gespannt, ob mit dem Audi A4 e-tron dann auch endlich mal ein passabler Audi Q4 e-tron kommt, der eine bessere Technik nutzt.

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18. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Dieseldieter 🌟
    sagt am

    Der A4 Nachfolger heißt aber A5.

    https://www.sueddeutsche.de/sonderthemen/bayern/aus-dem-audi-a4-wird-der-a5-215663

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Dieseldieter ⇡

      Das hat Audi schon lange wieder geändert.

      Antworten

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