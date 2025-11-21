Audi plant „günstiges“ Elektroauto für Ende 2026

Eigentlich sollte der Audi Q4 e-tron der Einstieg in die elektrische Welt von Audi bleiben, doch mit der Zeit wuchs das Interesse an einem Modell darunter. Und es wurde sogar so groß, dass Audi den „günstigen“ Stromer etwas vorgezogen hat.

Ende 2026 werden wir sowas wie einen elektrischen Audi A2 e-tron sehen, wie Edison erfahren hat, da er jedoch auf knapp vier Meter kommt, wird intern auch über einen Audi A3 e-tron spekuliert, weil das Elektroauto länger als der alte A2 ist.

Audi peilt bis zu 600 km Reichweite an

Eine Reichweite von bis zu 600 km sei das Ziel und die Top-Version wird mit zwei Elektromotoren und bis zu 200 kW (272 PS) daher kommen. Es sei ein CUV, also ein kompakter SUV und technisch nah am neuen VW ID.3 und neuen Cupra Born.

Mit der ersten Generation der beiden Elektroautos entschied sich Audi gegen so ein Modell, mit der neuen (welche dann MEB+ als Basis nutzen wird) kommt dann ein preiswerter und elektrischer Audi, der direkt in Ingolstadt vom Band rollen wird.

Eine preisliche Vorstellung gibt es noch nicht, aber ich habe nicht umsonst ein „günstig“ in die Überschrift gepackt, unter 40.000 Euro wird das sicher nichts. Mal schauen, was die große Version mit passabler Leistung und Ausstattung am Ende kosten wird. Und ob die Kunden von Audi den kompakten Stromer annehmen.