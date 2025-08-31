Mobilität

Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an

Autor-Bild
Von
|
Cupra Licht Tavscan Header

Cupra plant einen neuen Born für das nächste Jahr und 2026 steht wohl ein sehr großer Schritt für das Elektroauto der VW-Marke an. Eigentlich sollte der neue Born schon früher kommen, eine Preview für ein Facelift gab es sogar schon 2022, es sollte 2024 sogar schon kommen, aber der Plan für das Elektroauto änderte sich.

2026 startet mit MEB+ eine Weiterentwicklung der aktuellen Plattform, die der aktuelle Cupra Born nutzt, und diese wird voraussichtlich der ganz neue VW ID.3 nächstes Jahr nutzen, der im zweiten Quartal gezeigt wird. Wann der neue Cupra Born kommt, ist unklar, die Marke selbst äußerte sich dazu bisher eher kryptisch.

Sicher ist allerdings, dass der neue Cupra Born noch nicht auf der IAA in ein paar Tagen zu sehen sein wird, da gibt es andere Highlights der Marke. MEB+ ist erst für 2026 ein Thema und in München wird der Fokus auf dem Cupra Raval und einem neuen Konzept liegen. Interessierte Käufer müssen sich also noch etwas gedulden.

Volkswagen Id. Gti Concept

VW ID: Das überraschende Comeback der Namen

Eigentlich sollte die ID-Reihe der große Neuanfang bei Volkswagen werden, aber nach dem Abgang von Herbert Diess merkte man schnell,…

18. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an
Weitere Neuigkeiten
Mafia Old Country
Mein Tipp der Woche: Mafia: The Old Country
in Gaming
backFlip 35/2025: Volkswagen Bank mit „Zinsturbo“
in backFlip
Podcast
Jeder zweite Deutsche hört Podcasts – Überraschende Zahlen zu Hördauer und Orten
in News
Allianz aktualisiert Bedingungen für Meine Allianz und Vorteilsprogramm
in Dienste
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Neue Serien und Filme: Das sind die Prime Video Highlights im September 2025
in News
Computer Notebook Arbeit
Mehrheit der Deutschen will Altersvorsorge online einsehen
in Dienste
Parship führt KI-basierten Harmonie-Check ein
in Dienste
Hotel Barcelona: Neues Game von Swery65 und Suda51 kommt im September
in Gaming
X Twitter Logo
X von Elon Musk blockiert Ermittlungen – Staatsanwälte reagieren
in Social
Auspuff Diesel Abgas
Autoindustrie zweifelt am Verbrenner-Aus – Ruf nach neuen EU-Zielen
in Mobilität