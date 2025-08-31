Facelift und neue Technik: Der Cupra Born für 2026 steht an

Cupra plant einen neuen Born für das nächste Jahr und 2026 steht wohl ein sehr großer Schritt für das Elektroauto der VW-Marke an. Eigentlich sollte der neue Born schon früher kommen, eine Preview für ein Facelift gab es sogar schon 2022, es sollte 2024 sogar schon kommen, aber der Plan für das Elektroauto änderte sich.

2026 startet mit MEB+ eine Weiterentwicklung der aktuellen Plattform, die der aktuelle Cupra Born nutzt, und diese wird voraussichtlich der ganz neue VW ID.3 nächstes Jahr nutzen, der im zweiten Quartal gezeigt wird. Wann der neue Cupra Born kommt, ist unklar, die Marke selbst äußerte sich dazu bisher eher kryptisch.

Sicher ist allerdings, dass der neue Cupra Born noch nicht auf der IAA in ein paar Tagen zu sehen sein wird, da gibt es andere Highlights der Marke. MEB+ ist erst für 2026 ein Thema und in München wird der Fokus auf dem Cupra Raval und einem neuen Konzept liegen. Interessierte Käufer müssen sich also noch etwas gedulden.