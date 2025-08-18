Audi plant wohl einen neuen Q4 e-tron

Audi aktualisierte den Q4 e-tron bereits für das Modelljahr 2024, aber man hielt sich mit großen Upgrades zurück, es war eher eine kleine Modellpflege. Das könnte sich im Modelljahr 2026 ändern und erste Testfahrzeuge sind bereits unterwegs.

Medien wir Carscoops haben bereits Bilder von Erlkönigen mit Tarnfolie gesichtet, was dafür spricht, dass die neue Version relativ zeitnah kommt. Es wäre also gut möglich, dass Audi schon für das Modelljahr 2026 einen neuen Q4 vorgesehen hat.

Audi Q4 e-tron mit alter MEB-Technik?

Zwei Jahre nach dem letzten Upgrade wäre das zwar nicht ungewöhnlich, aber der Zeitpunkt wäre nicht optimal. Nächstes Jahr startet mit MEB+ eine neue und viel bessere Version der Plattform (Basis für das Elektroauto), sollte der neue Audi Q4 e-tron in diesem Jahr kommen, wäre das zu früh und er würde alte Technik nutzen.

Volkswagen plant einen komplett neuen VW ID.4 mit neuer Optik und Technik für Ende 2026, ich hätte parallel dazu mit einem neuen Audi Q4 e-tron gerechnet. Es wäre aber denkbar, dass Audi den Q4 e-tron erst 2027 komplett überarbeitet, also nach dem VW ID.4, dann wäre ein Upgrade und kleines Facelift für 2026 passend.