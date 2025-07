Aura Aspen: Der neue Bilderrahmen startet

Aura schickt einen neuen und digitalen Bilderrahmen ins Rennen, den Aspen. Es handelt sich hier um das neue Flaggschiff der Reihe, welches ab sofort für 249 Euro in Deutschland erhältlich ist. Und es ist auch das größte Modell der Aura-Reihe.

Aura Aspen: Größer und Paperlike-Schicht

Das Display kommt auf 12 Zoll und löst mit HD auf, neu ist auch eine Antiglanz-Schicht und man kann den Bilderrahmen im Hochformat und Querformat aufstellen. Der Rahmen selbst ist recht schmal, der Rand um das Display dafür aber sehr dick.

Dieser Rahmen ist außerdem sehr dünn und trägt wirklich kaum auf, die Idee war laut Aura auch, dass man optisch möglichst nah an einen „normalen“ Bilderrahmen für Fotos kommt. Das ist ihnen in meinen Augen durchaus gelungen, auch wenn ich den Rand doch etwas dick finde, war technisch aber vermutlich nicht anders drin.

Das Bild selbst hat eine gewohnt gute Qualität und der Rahmen kann auch sehr hell werden, je nach Licht, dunkelt er sich ab oder geht auf Wunsch zu bestimmten Uhrzeiten aus. Bilder lädt man über die kostenlose Aura-App hoch, zu der man auch andere Nutzer einladen kann (Google Fotos und mehr sind auch möglich).

In den USA gibt es übrigens auch schon den Aura Walden, eine größere Version des Aura Aspen mit 15 Zoll, bisher ist aber unklar, ob sie nach Deutschland kommt.

Ich mag die digitalen Bilderrahmen von Aura, die App ist gut, sie sehen optisch gut aus, die Qualität passt und wir nutzen sie in der Familie, das erleichtert auch das Teilen der Bilder mit anderen und daheim. Der Aspen ist mein neuer Favorit, denn er ist wirklich schlicht und ich finde das matte Display eine willkommene Neuerung.

Für meinen Geschmack könnte der Rand noch etwas dünner sein, was auch den ganzen Bilderrahmen kleiner machen würde, 12 Zoll mit so einem Rand sind doch recht groß für viele Bereiche, man merkt den Unterschied zu den anderen Aura-Modellen, die in der Regel um 10 Zoll oder weniger haben, diese sind kompakter.

Weitere Details gibt es ab heute bei Aura und als Partner nennt man Amazon, da konnte ich ihn vor der Ankündigung bisher aber noch nicht als Direktlink finden.

