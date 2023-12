Ausprobiert: Neue Porsche-App für Apple CarPlay im Taycan

Porsche war eine der Marken, die von Apple im Sommer 2022 auf der Keynote als Autohersteller erwähnt wurden, die das ganz neue CarPlay implementieren. Das wird aber erst 2024 passieren, das hat Porsche vor ein paar Tagen bestätigt.

Daher hat Porsche im Sommer eine „Zwischenlösung“ angekündigt, bei der man die Porsche-App so optimiert hat, dass man Elemente des Fahrzeugs direkt im CarPlay-Modus darüber steuern kann. Das bietet sonst keine (?) andere Marke.

Die Porsche-App in Apple CarPlay

Die Einrichtung funktioniert dabei genauso simpel, wie man das von Apple CarPlay kennt, man verknüpft sein iPhone und dann muss man das nur kurz in der App auf dem iPhone aktivieren. Dort kann man dann übrigens auch festlegen, was einem in der App im Auto direkt angezeigt wird. Das funktioniert hier über diverse Kacheln.

Öffnet ihr also die Porsche-App in CarPlay im Auto, dann öffnet sich damit quasi eine eigene Oberfläche in CarPlay, die aber nur in der App „lebt“. Auf der Startseite gibt es zum Beispiel das Radio, das Wetter und Klangprofil, auf der zweiten Seite gibt es Klimaeinstellungen und Ambientebeleuchtung und die dritte Seite ist frei.

Hier könnt ihr dann zum Beispiel weitere Wetterdaten ablegen, ihr könnt euch euer Auto als Galerie anzeigen lassen, es gibt POIs im Umfeld, Ladestationen und mehr.

Diese App gibt es übrigens nicht nur für den Porsche Taycan, sie ist für alle Modelle verfügbar, genau genommen wurde sie sogar mit dem Cayenne eingeführt. Und je nach Auto gibt es unterschiedliche Dinge, Verbrenner haben keine Ladestationen.

Die Idee dieser App ist, dass man als Nutzer nicht ständig zwischen CarPlay und dem System der Hersteller wechseln muss, was für eine VW-Marke eigentlich keine Selbstverständlichkeit ist. Doch Porsche richtet sich hier lieber nach dem Kunden und wenn dieser sowieso CarPlay nutzt, dann soll er das beste Erlebnis haben.

Es gibt natürlich Grenzen, ihr könnt jetzt keine Fahrzeugeinstellungen vornehmen, wie die Höhe des Fahrwerks oder den Sportmodus. Doch für den Anfang finde ich das eine sehr gute Sache, denn ich nutze CarPlay und das ist ein echter Mehrwert.

Die Bedienung im Taycan ist vielleicht nicht ganz optimal, denn das Display ist aus heutiger Sicht etwas klein und selbst für mich mit 1,90 m und langen Armen bei der Fahrt etwas schlecht zu erreichen, aber die Idee dahinter gefällt mir wirklich gut.

So muss man nicht so häufig zwischen CarPlay und dem OS der Hersteller hin und her wechseln und bekommt auch immer eine einheitliche Oberfläche, die mir bei CarPlay gut gefällt. Über die Porsche-App gibt es dann, um es mal ganz simpel auszudrücken, Widgets, mit denen man auch Elemente des Autos steuern kann.

Würde ich mir bei allen Autos mit Apple CarPlay wünschen und wäre theoretisch auch möglich, denn Porsche nutzt hier normale Schnittstellen von Apple und hat keine Sonderbehandlung bekommen. Mal schauen, ob man das noch ausbaut und genauso intensiv verfolgt, wenn 2024 der Schritt zu Android Automotive ansteht.

Apropos 2024, da ist im digitalen Bereich von Porsche noch einiges geplant, aber darüber sprechen wir dann nächstes Jahr, das passiert aber sehr viel Spannendes.

Für den Test hat mir Porsche übrigens einen Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo zur Verfügung gestellt, der mich auch 2023 noch begeistert. Es gibt mittlerweile das ein oder andere Elektroauto, welches technisch besser ist, aber nicht als Auto selbst. Wäre Geld kein Thema, genau das hier wäre vermutlich mein Alltagsauto.

Allerdings sind 200.000+ Euro nicht im Bereich meiner Möglichkeiten.

Ich bin übrigens auch gespannt, was sich beim Taycan nächstes Jahr tut, denn wie man munkelt, steht da ein großes Update und Facelift an, bevor 2027 der Taycan 2 ansteht. Vielleicht kommt das dann auch mit dem ganz neuen Apple CarPlay daher:

-->