Die Bundesregierung will die Stromsteuer 2027 für alle senken und ab Januar zusätzlich einen befristeten Spritpreisdeckel einführen.

Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf entsprechende Maßnahmen verständigt. Die Stromsteuer soll von derzeit 2,05 Cent auf das europäische Mindestmaß von 0,1 Cent je Kilowattstunde sinken. Finanziert ist die Entlastung allerdings zunächst nur für ein Jahr.

Nach Berechnungen von Verivox, über die die Tagesschau berichtet, könnte ein Dreipersonenhaushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch rechnerisch rund 7,75 Euro monatlich sparen. Bei 1.500 kWh wären es etwa drei Euro.

Elektroautos: Verbände begrüßen günstigeren Ladestrom

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) begrüßen die Einigung. VDA-Präsidentin Hildegard Müller verweist auf die hohen Ladestrompreise, die Elektroautos für Privatkunden und die Logistik weniger attraktiv machen.

Beide Verbände fordern eine dauerhafte Senkung über 2027 hinaus. Dafür fehlt bislang die Finanzierung.

Ob die Stromrechnung tatsächlich sinkt, hängt zudem von den übrigen Preisbestandteilen ab. Höhere Beschaffungskosten oder Netzentgelte könnten die Steuerentlastung teilweise aufzehren.

Spritpreisdeckel soll ebenfalls 2027 starten

Parallel plant die Koalition einen Spritpreisdeckel ab dem 1. Januar 2027. Laut Tagesschau soll das Bundeskabinett am 2. Dezember die gesetzlichen Grundlagen beschließen.

Die Regelung ist zunächst auf drei Monate ausgelegt. Eine Verlängerung soll geprüft werden. Die gesetzliche Grundlage selbst ist auf zwölf Monate befristet. Regionale Abweichungen bei den Höchstpreisen sollen möglich sein.

Die Stromsteuersenkung kostet den Bund jährlich rund 5,4 Milliarden Euro. Ob sie 2028 fortgesetzt wird, hängt von einer nachhaltigen Gegenfinanzierung ab.

Für Verbraucher gibt es damit zwei angekündigte Entlastungen zum Jahreswechsel. Beide sind vorerst zeitlich begrenzt. Gerade bei der Stromsteuer ist das wenig überzeugend, wenn gleichzeitig langfristige Investitionen in Elektromobilität und Wärmepumpen gefördert werden sollen.

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