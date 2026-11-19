Volkswagen (der Konzern, aber auch die Marke) ist im Krisenmodus und verhandelt aktuell den Abbau vieler Stellen und mögliche Werksschließungen. Jeder muss hier verzichten. Jeder? Wie sieht es mit den Aktionären aus? Das wollte der NDR im Interview mit Oliver Blume wissen. Streicht Volkswagen womöglich die Dividende?

Konkret ausschließen wollte das der VW-Chef nicht, aber es ist unwahrscheinlich, denn man müsse als Unternehmen „immer eine ausgewogene Linie finden“ und muss vor allem „attraktiv“ für Investoren bleiben. Der Konzern habe schon jetzt „sehr schwache Bewertungen“ und will nicht noch unattraktiver für Anleger werden.

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