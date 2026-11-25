Der europäische Autoverband ACEA warnt vor Milliardenstrafen und fordert flexiblere CO₂-Vorgaben für Autohersteller.

Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen über die Überarbeitung der europäischen CO₂-Regulierung für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Der Verband kritisiert insbesondere Pläne, die eine Durchschnittsberechnung der Emissionen auf drei Jahre begrenzen und die Übertragung von Emissionsgutschriften einschränken würden.

Nach Berechnungen von Mobility Global könnte der Elektroautoanteil im Europäischen Wirtschaftsraum bis 2030 lediglich rund 40 Prozent erreichen. Um die CO₂-Ziele einzuhalten, müssten batterieelektrische Fahrzeuge bei den Herstellern jedoch etwa 50 bis 60 Prozent der Verkäufe ausmachen.

ACEA fordert mehr Spielraum bei den EU-CO2-Zielen

Der Verband rechnet deshalb mit erheblichen finanziellen Risiken. Sowohl beim deutsch-französischen Vorschlag als auch beim Entwurf des Umweltausschusses des Europäischen Parlaments könnten zwischen 2028 und 2032 branchenweit Strafen von mehr als 45 Milliarden Euro anfallen.

Die zentralen Forderungen der ACEA:

Ein fünfjähriger Berechnungszeitraum von 2028 bis 2032 statt einer Begrenzung auf drei Jahre.

Keine restriktiven Obergrenzen für die Übertragung von Emissionsgutschriften.

Eine stärkere Berücksichtigung frühzeitig verkaufter Elektroautos bei späteren CO₂-Zielvorgaben.

Eine bessere Verzahnung mit geplanten Sondergutschriften für kleine Elektroautos aus europäischer Produktion.

Die Idee dahinter: Hersteller, die bereits 2028 und 2029 besonders viele Elektroautos verkaufen, sollen davon auch in späteren Jahren profitieren können. Begrenzte Gutschriften würden diesen Anreiz laut ACEA deutlich abschwächen.

ACEA-Generaldirektorin Sigrid de Vries argumentiert zudem, dass hohe Strafzahlungen finanzielle Mittel binden könnten, die für Investitionen in die Elektromobilität benötigt würden.

Die Forderungen sind nachvollziehbar aus Sicht der Hersteller. Allerdings geht es dabei auch um eine Lockerung des zeitlichen Drucks zur Einhaltung der Klimavorgaben. Wie viel Flexibilität sinnvoll ist, ohne die eigentlichen CO₂-Ziele auszuhöhlen, bleibt damit die zentrale politische Frage.

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