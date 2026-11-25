Es dürfte auf Warnstreiks im neuen Jahr hinauslaufen, wenn die Friedenspflicht zum Jahreswechsel ausläuft. Eine erste Verhandlungsrunde zwischen Volkswagen und IG Metall war bereits nach eineinhalb Stunden vorbei und eher „frostig“.

Am 15. Dezember geht es in eine zweite Runde, aber die Fronten sind verhärtet und mit einer Einigung ist nicht zu rechnen. Bei der IG Metall spricht man derzeit von einer „Kampfansage“ und „Katalog des Grauens“, den Volkswagen haben möchte.

Der Konzern gibt an, dass man „möglichst viele Industriearbeitsplätze erhalten“ möchte und dafür seien Einschnitte nötig. Wobei man fairerweise weiterhin sagen muss, dass da noch viele Positionen im Management besetzt sind, die für die Krise verantwortlich sind und vor dem Personal „unten“ ausgetauscht werden müssten.

Streit sollte zügig gelöst werden

Ich kann mir derzeit aber nur schwer vorstellen, dass sie die Seiten auf friedliche Weise einigen werden, denn die Lösung von Ende 2024 war keine echte Lösung und auf so einen Deal wird sich das Management nicht wieder einlassen. Jetzt ist die Krise voll da und da man sie lange ignorierte, muss noch mehr gespart werden.

Bleibt zu hoffen, dass dieser Streit den VW-Konzern nicht zu lange und zu sehr lähmt und man sich bald wieder auf das fokussieren kann, was wichtig ist: Echte Lösungen für die Krise suchen. Personalabbau alleine reicht nämlich nicht aus.

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