Volkswagen bietet den elektrischen ID. Cross ab sofort auch als R-Line an. Die sportliche Ausstattungslinie startet bei 37.225 Euro.

Zum Marktstart gibt es den ID. Cross R-Line mit 99 kW (135 PS), einer 37-kWh-Batterie und bis zu 314 Kilometern WLTP-Reichweite. In der zweiten Märzhälfte 2027 soll eine deutlich stärkere Variante mit 166 kW (226 PS) folgen.

VW ID. Cross R-Line: Zwei Antriebe und umfangreiche Ausstattung

Schon die kleinere Version erhält 19-Zoll-Leichtmetallräder, spezielle Stoßfänger, vertikale Tagfahrlichter und Sportkomfortsitze. Dazu kommen unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer, Keyless Access, Ambientebeleuchtung, Rückfahrkamera und adaptive Geschwindigkeitsregelung. Auch eine Progressivlenkung ist serienmäßig.

Interessanter wird es technisch beim angekündigten Topmodell. Volkswagen kombiniert hier eine 52-kWh-Batterie mit 290 Nm Drehmoment. Die wichtigsten Eckdaten sind bislang Prognosewerte:

Leistung: 166 kW (226 PS)

166 kW (226 PS) Beschleunigung: 0 auf 100 km/h in 6,9 Sekunden

0 auf 100 km/h in 6,9 Sekunden Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h

175 km/h Reichweite: bis zu 428 Kilometer nach WLTP

Anders als die Einstiegsversion bekommt das Topmodell eine elektronisch geregelte Vorderachsquersperre, adaptive Dämpfer und eine Tieferlegung um 15 Millimeter. Das zusätzliche Fahrprofil „Traction“ soll insbesondere auf nassen oder winterlichen Straßen die Kraftübertragung verbessern.

Auch beim Nutzwert hat der elektrische Kompakt-SUV einiges zu bieten. Der Kofferraum fasst 475 Liter, unter der Fronthaube stehen weitere 25 Liter bereit. Mit der größeren Batterie sind optional bis zu 1.200 Kilogramm Anhängelast möglich.

Einen Preis für die 226-PS-Version nennt Volkswagen noch nicht. Verbindliche WLTP-Werte fehlen ebenfalls. Gerade die stärkere Variante dürfte für Interessenten spannend sein, schließlich bekommt sie nicht einfach nur einen kräftigeren Antrieb, sondern auch ein deutlich aufwendigeres Fahrwerk.

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