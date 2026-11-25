Vor ein paar Tagen betonte Rockstar, dass man vorerst nicht mit einem Film oder einer Serie rund um Grand Theft Auto rechnen sollte. Man schließt den Schritt nicht komplett und für immer aus, aktuell gibt es aber keine Pläne. Allerdings scheint man über den Verkauf einer anderen Marke nachzudenken: Red Dead Redemption.

Glaubt man einer Meldung von „The Ankler“, dann ist Rockstar bei dieser Marke ein bisschen offener für den Verkauf einer Lizenz als Film oder Serie. Für diese möchte man aber angeblich über 100 Millionen Dollar haben. Und da sind viele eher raus.

Mit 89 Millionen (RDR2) bzw. 30 Millionen (RDR) verkauften Einheiten ist das zwar eine sehr beliebte Marke, aber am Ende ist Red Dead Redemption ein typischer Western, ob die Marke alleine wirklich so wichtig ist? Immerhin ist es damit nicht getan, die Produktion von einem hochwertigen Film wäre sicher auch sehr teuer.

Doch ich rechne irgendwann mit einem Film oder einer Serie, die eine Marke von Rockstar nutzt, denn viele Entwicklerstudios gehen mittlerweile diesen Weg und wollen mehr mit einer Marke verdienen (und eine neue Zielgruppe erreichen).

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