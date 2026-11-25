Mit dashdoodle gibt es eine kostenlose und werbefreie Browser-Startseite, die Lesezeichen und verschiedene Widgets an einem Ort bündelt.

Wer regelmäßig dieselben Websites besucht, kennt das Problem: Irgendwann sammeln sich zahlreiche Lesezeichen an, die nicht unbedingt übersichtlicher werden.

Der Entwickler Daniel Aichinger-Mühlbacher möchte mit dashdoodle eine Alternative bieten, bei der häufig genutzte Links direkt auf einer individuell gestalteten Startseite erscheinen.

Die Websites lassen sich thematisch in Karten organisieren und durch zusätzliche Informationen ergänzen. Das Ganze funktioniert laut Entwickler sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone. Die Oberfläche ist derzeit in sechs Sprachen verfügbar.

dashdoodle: Kostenlose Dashboards mit einigen Grenzen

Die Nutzung ist ohne Abonnement, Werbung oder Zahlungsdaten möglich. Allerdings gibt es feste Obergrenzen für die persönliche Startseite:

Bis zu 3 Dashboards pro Benutzerkonto

Je Dashboard maximal 16 Link-Karten oder Widgets

Bis zu 50 Links innerhalb einer Karte

Außerdem stehen sechs kostenlose Widgets bereit: Uhr und Datum, Nachrichten, Wetter, Witze, Katzenbilder und Memes. Diese lassen sich mehrfach einfügen und individuell konfigurieren.

Die Dashboards sind nach der Anmeldung auf verschiedenen Geräten verfügbar. Eine öffentliche Freigabe ist nicht vorgesehen. Für bestimmte Funktionen, darunter Favicons, Websuche und einige Widgets, werden externe Anbieter eingebunden.

Browser-Startseite ohne Registrierung ausprobieren

Wer sich das Konzept ansehen möchte, kann zunächst die interaktive Demo ohne Registrierung ausprobieren. Nachrichten und Wetter verwenden dort allerdings Beispieldaten.

Für die dauerhafte Nutzung ist ein Benutzerkonto mit bestätigter E-Mail-Adresse erforderlich. Anschließend lässt sich das Dashboard als Browser-Startseite hinterlegen. Eine entsprechende Anleitung stellt der Entwickler ebenfalls bereit.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von dashdoodle.

Das Konzept ist vor allem für Nutzer interessant, denen klassische Browser-Lesezeichen zu unübersichtlich geworden sind. Ob dafür eine zusätzliche Webanwendung samt Benutzerkonto nötig ist, muss jeder selbst entscheiden.

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