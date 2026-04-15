AvD erweitert Pannenschutz: Europa-Option für nur 20 Euro mehr

Der Automobilclub von Deutschland erweitert seine Mitgliedschaft „AvD HELP“ um eine europaweite Tarifoption.

Mit „AvD HELP EUROPA“ bietet der AvD laut eigenen Angaben einen erweiterten Schutz für Fahrzeuge und Fahrräder in ganz Europa. Für einen Aufpreis von 20 Euro wird die bestehende Mitgliedschaft ergänzt. Ziel sei es, angesichts steigender Mobilitätskosten zusätzliche Absicherung bereitzustellen.

Besonders angesprochen werden junge Mitglieder sowie Reisende, die auch im Ausland abgesichert sein möchten. Für junge Leute kostet der Basistarif 31 Euro, die Europa-Variante liegt bei 51 Euro. Der Schutz umfasst laut AvD unter anderem Pannen- und Unfallhilfe rund um die Uhr sowie Zusatzleistungen wie Mietwagenzuschüsse und Übernachtungskosten.

Leistungen und Vorteile der neuen AvD-Mitgliedschaft

Die Notrufzentrale ist laut Clubangaben ganzjährig erreichbar. Zudem beinhaltet die Mitgliedschaft Leistungen wie Fahrradschutz, Rücktransport und Kostenübernahmen für Weiterreisen. Auch verschiedene Fahrzeugtypen bis zu bestimmten Gewichtsklassen sind abgedeckt.

Zusätzliche Vorteile im Überblick

Pannen- und Unfallhilfe in ganz Europa

Zuschüsse für Mietwagen und Übernachtung

Fahrradschutz inklusive Rücktransport

Rabatte über die AvD Vorteilswelt

Über Partnerangebote profitieren Mitglieder laut AvD zudem von Vergünstigungen, etwa beim Tanken oder bei Serviceleistungen.

Zur AvD-Mitgliedschaft →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.