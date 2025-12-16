News

Avengers 5: Marvel setzt voll auf alte Helden

Die Marvel Studios wollen im Dezember vor ausgewählten Kinofilmen erste und sehr kurze Taser für den neuen Avengers-Film „Doomsday“ zeigen, der in genau einem Jahr in die Kinos kommt. Drei Teaser sind geplant, alle wurden geleaked.

Avengers 5: Alte Gesichter kehren zurück

Man setzt bei der ersten Marketingkampagne vor allem auf Nostalgie, denn der erste Teaser zeigt Chris Evans als Steve Rogers alias Captain America, der zweite Teaser wird sich um Chris Hemsworth als Thor drehen und der dritte Teaser wird Robert Downey Jr. zeigen, in seiner neuen Rolle als Dr. Doom und nicht als Iron Man.

Angeblich wird es auch einen vierten Teaser geben, der etwas mehr zeigt und fast ein kleiner Trailer sein könnte, aber bisher sind das nur Gerüchte. Doch es gibt das erste Bildmaterial der Teaser, welches ich gesehen habe, und Steve Rogers zeigt.

Marvel Studios: Die „gute alte Zeit“

Kevin Feige scheint also „die gute alte Marvel-Zeit“ aufleben lassen zu wollen, die mit Endgame im Jahr 2019 endete. Thor begleitete uns zwar auch danach, doch die anderen beiden Charaktere waren eigentlich Geschichte. Ich bin skeptisch, sogar sehr skeptisch, denn das könnte auch für noch mehr Verwirrung im MCU sorgen.

Wieso hat Robert Downey Jr. auf einmal die Maske von Dr. Doom, das Gesicht verbindet man immerhin mit Iron Man? Wieso ist Captain America wieder jung, wir haben doch eine alte Version von ihm gesehen? Und was ist mit Anthony Mackie?

Ich weiß nicht, wie Marvel diese Fragen (gut) beantworten will.

