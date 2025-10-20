AWS-Ausfall legt Internet lahm: Tausende Dienste betroffen

Amazon AWS kämpft mit massiver Cloud-Störung – zahlreiche Onlinedienste weltweit betroffen.

Serverprobleme bei Amazon Web Services (AWS) haben am Montag zu weitreichenden Ausfällen geführt. Laut Unternehmensangaben traten in der US-Region „US-EAST-1“ erhöhte Fehlerraten und Latenzen auf. Die Störung beeinträchtigte nicht nur Amazons eigene Angebote wie Amazon.com, Prime Video und Alexa, sondern auch zahlreiche externe Dienste.

Welche Plattformen von der AWS-Störung betroffen sind

Zu den Diensten, die Ausfälle meldeten, zählten laut Berichten unter anderem Snapchat, Fortnite, Canva, Duolingo, Signal, Zoom, Asana, Roblox, diverse Apple-Dienste, Coinbase, Venmo und viele mehr.

Auch das KI-Unternehmen Perplexity bestätigte auf X, dass der Ausfall auf ein Problem bei AWS zurückzuführen sei. Perplexity CEO Aravind Srinivas erklärte, man arbeite an einer Lösung.

Die Statusseite von AWS selbst war zeitweise ebenfalls nicht erreichbar.

Kernpunkte der Störung

Betroffene Region: US-EAST-1

Dienste: u. a. Amazon, Perplexity, Snapchat, Coinbase

Ursache laut AWS: technische Probleme mit mehreren Cloud-Diensten

Statusseite von AWS teilweise nicht erreichbar

Konkrete Angaben zur Ursache macht Amazon bisher nicht. Auch auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Unternehmens blieb eine Stellungnahme aus.