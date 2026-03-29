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backFlip 13/2026: So sieht der elektrische VW ID Polo aus

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Volkswagen Id. Gti Concept

Die 13. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „VW ID Polo: So sieht der elektrische Polo aus“, „Cupra nennt Preis für den neuen Raval „Alpha““ und„Das Ende von OnePlus in Deutschland steht an“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. VW ID Polo: So sieht der elektrische Polo aus
  2. Cupra nennt Preis für den neuen Raval „Alpha“
  3. Das Ende von OnePlus in Deutschland steht an
  4. Smart #5 im Test: Meine zwei Wochen mit dem Brabus
  5. Kia EV1: Das günstige Elektroauto wird „sehr wichtig“
  6. Warum Porsche immer mehr „billige“ Audi-Technik nutzt
  7. Das ist die Zukunft der A-Klasse bei Mercedes
  8. Das Apple iPhone Ultra kommt im Dezember 2026
  9. Skoda kündigt neuen Elroq und Enyaq für 2026 an
  10. Kein Abo, klare Preise: Dieses Modell könnte den Lademarkt endlich voranbringen

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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