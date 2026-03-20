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Das Apple iPhone Ultra kommt im Dezember 2026

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Apple splittet sein iPhone-Lineup und verteilt es auf das Frühjahr und den Herbst, das haben wir schon häufiger gehört. Die günstigeren Modelle gibt es im Frühjahr und die Flaggschiffe kommen pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2026 zu Kunden.

Doch das bedeutet, dass es im September nur das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max geben wird, so Tim Long von Barclays, denn das iPhone Ultra alias iPhone Fold wird im Dezember starten, so die Quelle. Das wäre gar nicht so ungewöhnlich.

Apple wartet bei Neuheiten gerne etwas

Bei komplett neuen Produkten ist die Zeitspanne zwischen Ankündigung und dem Marktstart gerne mal etwas größer, wie bei der Apple Watch, Apple Vision Pro und übrigens auch dem Apple iPhone X vor fast 10 Jahren, das kam ebenfalls später.

Das kann mehrere Gründe haben, einer dürfte der Support der Entwickler sein, die so 2-3 Monate bekommen, um ihre Apps anzupassen, damit das neue iPhone in diesem Fall beispielsweise nicht leer dasteht. Apple kann die Details immerhin nicht vorher teilen, also lässt man sich und den Entwicklern einfach ein bisschen Zeit.

Apple: Das iPhone wird weiter im „Mittelpunkt“ der Menschen stehen

Tim Cook ist gerade in vielen Interviews unterwegs und feiert das 50. Jubiläum von Apple, welches am 1. April ansteht.…

19. März 2026 | Jetzt lesen →

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