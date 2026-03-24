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Das Ende von OnePlus in Deutschland steht an

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Vor ein paar Wochen gab es eine recht ausführliche Analyse zu OnePlus, in der von einem Ende der Smartphone-Sparte die Rede war. Diese Analyse wurde allerdings auch kritisiert, da man sie als „exklusiv“ vermarktete, aber keine Quelle hatte.

Es fehlte also Insiderwissen, was 9TO5Google (und eine bekannte und gute Quelle namens Yogesh Brar, die ihren Beitrag aber wieder gelöscht hat) jetzt nachreicht.

OnePlus zieht sich wohl aus Europa zurück

Demnach wird sich OnePlus aus dem globalen Markt zurückziehen und das schon im April. Der Fokus rückt auf China, man bleibt aber wohl auch noch in Indien, dem außerhalb von China wichtigsten Markt für OnePlus, aktiv. Erste Mitarbeiter sind bereits informiert worden und OnePlus könnte schon im April verschwinden.

OnePlus verkauft zwar seit etwa einem Jahr wieder Smartphones in Deutschland, aber so richtig aktiv war man auch nicht. Es gab quasi keine Werbung, so gut wie keine Testmuster und man war auch nicht bei den Netzbetreibern aktiv. Sollte man sich also zurückziehen, wird der Verlust für Oppo sicher zu verschmerzen sein.

OnePlus gehört zu Oppo, das weiß vielleicht auch nicht jeder.

Auf der einen Seite schade, falls es stimmt, wenn wir in Deutschland noch eine Marke für Smartphones verlieren (beziehungsweise auch in Europa), aber mit der aktuellen Strategie hat man keine Chance gegen Samsung und Apple, die bei uns quasi ein Duopol bilden. Viele wussten gar nicht, dass OnePlus hier noch aktiv ist.

Ich vermute, dass der Fokus von Oppo auf die eigene Marke rückt.

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24. März 2026 | Jetzt lesen →

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