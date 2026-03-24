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Cupra nennt Preis für den neuen Raval „Alpha“

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Der Cupra Raval ist noch nicht final vorgestellt, aber Cupra hat heute dennoch die ersten Preise kommuniziert – jedenfalls in Österreich. Dort geht das limitierte Alpha-Sondermodell für 22.900 Euro zu den Kunden. Mit allen Boni würde man laut Cupra eigentlich 30.400 Euro nach Liste zahlen, der Run dürfte also groß sein.

Schaut gerne mal auf der Webseite von Cupra in Österreich vorbei, dort sind noch mehr Versionen zu sehen, bisher aber nur mit dem kleinen Akku. Wer den Raval schon jetzt reserviert, der muss 250 Euro anzahlen, ab dem 10. April kann dieser bestellt werden und die ersten Autos sollen dann im Juni zu Kunden rollen.

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24. März 2026 | Jetzt lesen →

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