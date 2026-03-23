Das ist die Zukunft der A-Klasse bei Mercedes

Mercedes plant doch ein elektrisches Einsteigermodell unter dem CLA und man hält doch an der A-Klasse für die Zukunft fest, das ist mittlerweile bekannt und so auch offiziell bestätigt worden. Details wollte Mercedes aber noch nicht nennen.

Der Nachfolger der A-Klasse soll aber tatsächlich eine richtige A-Klasse bleiben, so Autocar, was in der heutigen Zeit und den SUV-Trends nicht selbstverständlich ist. Mit der Ausnahme, dass die neue A-Klasse für 2028 ein kleines bisschen höher ist.

Schuld ist die MMA-Plattform, die man auch hier nutzen wird, denn durch den Akku im Unterboden sitzt man etwas höher. Mercedes soll laut Quelle übrigens auch ein Verbrenner-Modell mit der 5. Generation der A-Klasse geplant haben. Das ist bei den kompakten Autos nicht mehr gegeben, viele stellen hier ihre Verbrenner ein.

Die neue A-Klasse soll „traditionell in der Form, aber modern im Detail“ werden, mit traditionell ist aber das aktuelle Design gemeint, nicht die erste Vision von 1997.

Mercedes CSA wäre als Name denkbar

Mercedes wird die neue A-Klasse durch die etwas höhere Position wohl etwas anders vermarkten, angeblich wünschen sich sowas auch viele Kunden, aber es wird keine B-Klasse und kein Crossover mit einem anderen Modell (sprich SUV).

Beim Namen gibt es noch keine finale Entscheidung, aber möglich wäre der Schritt zum Mercedes CSA (Compact Sports A-Class), damit es besser zum Lineup passt.

Interessant ist, dass Mercedes die Plattform nicht umbaut, sondern auch hier auf 800 Volt setzt und beim Akku sind zwei Größen (58 kWh LFP oder 85 kWh NMC) geplant. Von ca. 200 PS bis 350 PS wird es bei den Motoren viel Auswahl geben.

Ein richtiger AMG ist wohl nicht geplant, aber eine AMG-Version mit bis zu 500 PS wäre bei der elektrischen Version denkbar, so die Quelle. Es gibt noch ein paar Dinge, die finale geklärt werden müssen, aber diese A-Klasse kommt, das ist sicher.