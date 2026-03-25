Mobilität

VW ID Polo: So sieht der elektrische Polo aus

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Volkswagen Id. Gti Concept

Volkswagen lieferte uns Ende 2025 schon die Details zum VW ID Polo, wollte das neue Elektroauto aber noch nicht final zeigen. Die Weltpremiere findet im April statt, da werden wir dann übrigens auch den neuen VW ID.3 mit der neuen Optik sehen.

Im Netz sind jetzt aber die ersten Bilder des VW ID Polo aufgetaucht, die das neue Elektroauto ohne Tarnung zeigen, übrigens auch als VW ID Polo GTI, der mit selbst ehrlich gesagt gut gefällt. Modern und dennoch irgendwie die klassische VW-Optik.

Das Heck ist nicht zu sehen, aber da sich der VW ID Polo nah am Konzept „ID2all“ orientiert, wird das nicht viel anders aussehen. Und den Innenraum sehen wir hier auch noch nicht, den hat uns Volkswagen aber schon Anfang des Jahres gezeigt.

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25. März 2026 | Jetzt lesen →

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