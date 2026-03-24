Kia EV1: Das günstige Elektroauto wird „sehr wichtig“

Kia spürt den Druck von Volkswagen und Stellantis und hat den EV2 günstiger als erwartet bepreist. Doch 26.600 Euro werden nicht die Basis sein, denn bei der Konkurrenz plant man bald neue Elektroautos, die bei unter 20.000 Euro starten.

Das möchte Kia auch und während man den Schritt zu einem EV1 (nennen wir ihn einfach mal so) letztes Jahr noch kritisch gesehen wurde, so ändert sich das bei Kia gerade und man ist optimistischer. So ein Modell sei für Kia sogar „sehr wichtig“.

Doch Kia möchte es auf „Kia-Weise“ machen und „dafür sorgen, dass man auffällt“. Technisch ist das in dieser Preisklasse schwierig, da müssen alle sparen, man geht also mal wieder den Weg über das Design, den EV1 muss man als Kunde „wollen“.

Im Gespräch mit Auto Express wollte Jochen Paesen von Kia noch nicht weiter ins Detail gehen, aber ich bin auf 2027 gespannt, denn da wird sich einiges in dieser Klasse tun. Stellt sich nur die Frage, ob Kia das ICCU-Problem bis dahin gelöst hat.