BahnCard: Sonderaktion für Mitfahrer im November

Im November können BahnCard-Inhaber bis zu vier weitere Reisende mit ihrem BahnCard-Rabatt mitnehmen.

Die Deutsche Bahn bietet laut Unternehmensangaben im November eine Sonderaktion für Besitzer einer BahnCard 25 oder 50 an. Diese können bis zu vier weitere Personen zu denselben Konditionen mitnehmen. Alle Reisenden profitieren dabei von 25 beziehungsweise 50 Prozent Preisnachlass auf Flexpreise sowie 25 Prozent auf Sparpreise, ausgenommen das City-Ticket.

Die BahnCard-Mitfahreraktion gilt für Fahrten im gesamten November. Buchbar sind die Tickets vom 1. bis 30. November über alle bekannten DB-Vertriebskanäle – in Reisezentren und Agenturen sowie über bahn.de und die App DB Navigator.

Hinweis Voraussetzung ist, dass alle Tickets gemeinsam in einem Buchungsvorgang gekauft werden. Der BahnCard-Inhaber muss im Zug anwesend sein und seine Karte vorzeigen.

Buchung und Teilnahmebedingungen der Bahn-Aktion

Nach Angaben der Deutschen Bahn wählen Kunden bei der Online-Buchung bis zu fünf Reisende aus, die den BahnCard-Rabatt erhalten. Das Angebot gilt in der 1. und 2. Klasse, je nachdem, für welche Klasse die BahnCard des Inhabers ausgestellt ist. Weitere Informationen stellt die Bahn auf ihrer Website bereit.

Kernpunkte der Aktion:

Gültig vom 1. bis 30. November 2025

Bis zu vier Mitreisende mit BahnCard-Rabatt

Rabatt auf Flex- und Sparpreise (ohne City-Ticket)

Buchung in einem Schritt erforderlich

BahnCard muss während der Fahrt vorgezeigt werden

Ich finde die Aktion praktisch, vor allem für Gruppen oder Familien, die ohnehin zusammen reisen. Sie wirkt wie ein Anreiz, Fahrten im November gemeinsam zu planen, allerdings bleibt der Nutzen leider auf einen kurzen Zeitraum begrenzt.

