Mobilität

BahnCard: Sonderaktion für Mitfahrer im November

Autor-Bild
Von
|
Ice 4 Baureihe 412
ICE 4 - Baureihe 412 - Details

Im November können BahnCard-Inhaber bis zu vier weitere Reisende mit ihrem BahnCard-Rabatt mitnehmen.

Die Deutsche Bahn bietet laut Unternehmensangaben im November eine Sonderaktion für Besitzer einer BahnCard 25 oder 50 an. Diese können bis zu vier weitere Personen zu denselben Konditionen mitnehmen. Alle Reisenden profitieren dabei von 25 beziehungsweise 50 Prozent Preisnachlass auf Flexpreise sowie 25 Prozent auf Sparpreise, ausgenommen das City-Ticket.

Die BahnCard-Mitfahreraktion gilt für Fahrten im gesamten November. Buchbar sind die Tickets vom 1. bis 30. November über alle bekannten DB-Vertriebskanäle – in Reisezentren und Agenturen sowie über bahn.de und die App DB Navigator.

Hinweis

Voraussetzung ist, dass alle Tickets gemeinsam in einem Buchungsvorgang gekauft werden. Der BahnCard-Inhaber muss im Zug anwesend sein und seine Karte vorzeigen.

Buchung und Teilnahmebedingungen der Bahn-Aktion

Nach Angaben der Deutschen Bahn wählen Kunden bei der Online-Buchung bis zu fünf Reisende aus, die den BahnCard-Rabatt erhalten. Das Angebot gilt in der 1. und 2. Klasse, je nachdem, für welche Klasse die BahnCard des Inhabers ausgestellt ist. Weitere Informationen stellt die Bahn auf ihrer Website bereit.

Kernpunkte der Aktion:

  • Gültig vom 1. bis 30. November 2025
  • Bis zu vier Mitreisende mit BahnCard-Rabatt
  • Rabatt auf Flex- und Sparpreise (ohne City-Ticket)
  • Buchung in einem Schritt erforderlich
  • BahnCard muss während der Fahrt vorgezeigt werden

Ich finde die Aktion praktisch, vor allem für Gruppen oder Familien, die ohnehin zusammen reisen. Sie wirkt wie ein Anreiz, Fahrten im November gemeinsam zu planen, allerdings bleibt der Nutzen leider auf einen kurzen Zeitraum begrenzt.

Zu den BahnCard-Aktionen →

PAYBACK und Sparkassen erweitern Kooperation auf große Handelsketten

PAYBACK und die Sparkassen weiten ihre Kooperation auf EDEKA, Netto und weitere Partner aus. Kunden der Sparkassen können ab sofort…

3. November 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BahnCard: Sonderaktion für Mitfahrer im November
Weitere Neuigkeiten
Vodafone
Rolle rückwärts bei Vodafone – CallYa One wird eingestampft
in Tarife
Google überrascht mit neuem KI-Werbevideo
in News
Das nächste Update: Apple iOS 26.2 startet noch diese Woche
in Firmware und OS
PAYBACK und Sparkassen erweitern Kooperation auf große Handelsketten
in Fintech
Black Month 2025 gestartet: Neue Unlimited-Tarife ab 14,99 Euro
in Tarife
DR.SIM führt 70-GB-Tarif ein
in Tarife
Amazon Paket 2024 Header
Amazon verlängert Rückgabefrist für viele Produkte
in Handel
Dacia Logo Header
Dacia möchte in Zukunft ganz neue Wege gehen
in Mobilität
Congstar
Congstar bietet DSL-Rabatte und Bonusguthaben – letzte Chance!
in Provider | Update
Das Trump-Smartphone lässt auf sich warten
in Smartphones