Fintech

PAYBACK und Sparkassen erweitern Kooperation auf große Handelsketten

Autor-Bild
Von
|

PAYBACK und die Sparkassen weiten ihre Kooperation auf EDEKA, Netto und weitere Partner aus.

Kunden der Sparkassen können ab sofort beim Bezahlen mit ihrer verknüpften Sparkassen-Card nicht nur in kleineren Betrieben, sondern auch bei großen Handelsketten PAYBACK Punkte sammeln.

Nach Angaben der beteiligten Unternehmen gilt dies unter anderem für EDEKA, Netto Marken-Discount, Marktkauf und trinkgut. Die Funktion ergänzt die im Sommer gestartete Kooperation mit regionalen Partnern der Sparkassen.

Nutzer müssen dafür ihre Sparkassen-Card einmalig mit dem PAYBACK-Konto verbinden, was über das Online-Banking oder die Sparkassen-App möglich ist.

Kernzahlen zur Kooperation

  • PAYBACK: über 35 Millionen aktive Kunden und mehr als 700 Partner
  • Sparkassen: 36 Millionen Privatgirokonten, 4,2 Milliarden Transaktionen jährlich
  • Mehr als 50 Prozent aller Girocard-Zahlungen in Deutschland erfolgen über Sparkassen-Cards

Nicht vergessen: Die Auszahlung von PAYBACK-Punkten in „Bargeld“ ist seit jeher über eine SEPA-Überweisung auf ein Girokonto ausführbar.

Globus

GLOBUS verlängert PAYBACK-Kooperation langfristig

GLOBUS verlängert seine Partnerschaft mit PAYBACK und sichert Kunden weiterhin Punkte und Angebote. Die Kooperation zwischen GLOBUS Markthallen und dem…

25. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / PAYBACK und Sparkassen erweitern Kooperation auf große Handelsketten
Weitere Neuigkeiten
Black Month 2025 gestartet: Neue Unlimited-Tarife ab 14,99 Euro
in Tarife
DR.SIM führt 70-GB-Tarif ein
in Tarife
Amazon Paket 2024 Header
Amazon verlängert Rückgabefrist für viele Produkte
in Handel
Dacia Logo Header
Dacia möchte in Zukunft ganz neue Wege gehen
in Mobilität
Congstar
Congstar bietet DSL-Rabatte und Bonusguthaben – letzte Chance!
in Provider | Update
Das Trump-Smartphone lässt auf sich warten
in Smartphones
Xbox Ps5 Pro Ad
Ende der Konsole: Microsoft macht „fast alles“ zur Xbox
in Gaming
Apple Siri 2.0 kommt: Ohne Google geht es nicht
in Dienste
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen: So sieht die neue Plattform-Strategie für die Zukunft aus
in Mobilität
Apple iOS 26.1 kommt heute: Alle Details zum großen iPhone-Update
in Firmware und OS