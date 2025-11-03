PAYBACK und Sparkassen erweitern Kooperation auf große Handelsketten
PAYBACK und die Sparkassen weiten ihre Kooperation auf EDEKA, Netto und weitere Partner aus.
Kunden der Sparkassen können ab sofort beim Bezahlen mit ihrer verknüpften Sparkassen-Card nicht nur in kleineren Betrieben, sondern auch bei großen Handelsketten PAYBACK Punkte sammeln.
Nach Angaben der beteiligten Unternehmen gilt dies unter anderem für EDEKA, Netto Marken-Discount, Marktkauf und trinkgut. Die Funktion ergänzt die im Sommer gestartete Kooperation mit regionalen Partnern der Sparkassen.
Nutzer müssen dafür ihre Sparkassen-Card einmalig mit dem PAYBACK-Konto verbinden, was über das Online-Banking oder die Sparkassen-App möglich ist.
Kernzahlen zur Kooperation
- PAYBACK: über 35 Millionen aktive Kunden und mehr als 700 Partner
- Sparkassen: 36 Millionen Privatgirokonten, 4,2 Milliarden Transaktionen jährlich
- Mehr als 50 Prozent aller Girocard-Zahlungen in Deutschland erfolgen über Sparkassen-Cards
Nicht vergessen: Die Auszahlung von PAYBACK-Punkten in „Bargeld“ ist seit jeher über eine SEPA-Überweisung auf ein Girokonto ausführbar.
