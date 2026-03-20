Banken testen KI-Zahlungen: Das steckt hinter Visas neuem Projekt

Das Unternehmen Visa startet ein Programm zur Erprobung von KI-gestützten Zahlungen im europäischen Handel.

Visa hat gemeinsam mit Partnerbanken das Programm „Agentic Ready“ gestartet, um Zahlungen durch KI-Agenten unter realistischen Bedingungen zu testen. Zu den ersten Teilnehmern zählen die Commerzbank und die DZ Bank, die entsprechende Transaktionen in einer kontrollierten Umgebung erproben.

Laut Unternehmensangaben sollen Banken und Händler so frühzeitig Erfahrungen mit automatisierten Kaufprozessen sammeln. Dabei agieren KI-Systeme im Auftrag von Nutzern und können eigenständig Transaktionen auslösen, während die Kontrolle weiterhin beim Kunden verbleibt.

Visa testet KI-Zahlungen mit europäischen Banken

In der ersten Phase steht die technische Validierung im Fokus. Geprüft wird, ob KI-initiierte Zahlungen sicher, skalierbar und zuverlässig abgewickelt werden können. Grundlage sind bestehende Technologien wie Tokenisierung und biometrische Authentifizierung, die eine eindeutige Zuordnung von Transaktionen ermöglichen sollen.

Teilnehmende Banken im Überblick:

Commerzbank und DZ Bank aus Deutschland

Barclays, HSBC UK und Santander

Raiffeisen Bank International und Erste Group

Weitere europäische Institute

Visa verfolgt mit dem Programm laut eigenen Angaben das Ziel, den Handel stärker zu automatisieren und kontextbasierte Kaufentscheidungen durch KI zu ermöglichen. Erste Erfahrungen aus anderen Weltregionen fließen in die Entwicklung ein.

Ich sehe darin einen logischen nächsten Schritt im digitalen Zahlungsverkehr, wobei entscheidend sein wird, wie transparent und kontrollierbar solche KI-gestützten Prozesse für Nutzer tatsächlich bleiben.