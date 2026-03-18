Visa-Daten zeigen klaren Wandel: Nutzer kehren Bargeld den Rücken

Das Unternehmen Visa meldet für 2025 ein deutliches Wachstum beim digitalen Bezahlen in Deutschland.

Die Zahl der Transaktionen mit Visa-Karten stieg laut Unternehmensangaben um 26 Prozent, das Zahlungsvolumen um 17 Prozent. Gleichzeitig wuchs die Infrastruktur: Rund 350000 zusätzliche Terminals wurden installiert, insgesamt sind es etwa 1,9 Millionen.

Auch die Zahl der ausgegebenen Visa Debitkarten legte um 24 Prozent auf rund 21 Millionen zu. Zudem hat sich die Akzeptanz im Handel weiter verbreitert. Innerhalb von drei Jahren habe sich die Zahl der Unternehmen mit Visa-Zahlungsoptionen verdoppelt, so Visa.

Was die Entwicklung besonders deutlich macht: Bargeld spielt im Alltag vieler Verbraucher eine zunehmend kleinere Rolle. Zwar bleibt es weiterhin ein wichtiges Zahlungsmittel, doch die wachsende Akzeptanz von Karten und mobilen Bezahlmethoden sorgt dafür, dass immer mehr Transaktionen digital abgewickelt werden.

Parallel verschiebt sich auch die Infrastruktur, da Händler verstärkt auf Kartenzahlung setzen und Bargeldservices wie Abhebungen im Supermarkt ergänzend anbieten. Die Visa-Zahlen unterstreichen damit einen strukturellen Wandel, bei dem Bargeld zwar nicht verschwindet, aber an relativer Bedeutung verliert.

Mehr Sicherheit, neue Technologien und erste KI-Pilotprojekte

Die Betrugsrate konnte laut Visa trotz steigender Bedrohungslage gesenkt werden. Dazu tragen KI-gestützte Systeme wie „Visa Network Defense“ sowie Tokenisierung bei, die inzwischen bei mehr als der Hälfte der Transaktionen genutzt wird.

Parallel arbeitet Visa mit Partnern wie Banken und Händlern an Pilotprojekten für KI-gestützte Einkäufe. Dabei sollen sogenannte Agenten eigenständig Transaktionen durchführen. Auch das Thema Stablecoins gewinnt an Bedeutung, Visa unterstützt hier laut eigenen Angaben bei Integration und Abwicklung.

Ich sehe hier einen klaren Trend hin zu mehr digitalem Bezahlen und neuen Technologien, wobei besonders spannend ist, wie schnell sich KI-gestützte Prozesse im Alltag wirklich durchsetzen.

Kunden treiben den Wandel voran

Ich halte es auch für wichtig, bei dieser Entwicklung die Perspektive der Nutzer bzw. Kunden nicht auszublenden. Aus meiner Sicht wird der Wandel hin zu digitalen Zahlungen vor allem durch den Alltag der Verbraucher selbst getrieben.

Viele entscheiden sich bewusst für Karte oder Smartphone, weil es bequemer ist, schneller geht und sich Ausgaben leichter nachverfolgen lassen. Das betrifft sowohl das Bezahlen an der Kasse als auch die Verwaltung der eigenen Finanzen.

Kritik, die vor allem staatliche Stellen oder große Unternehmen als treibende Kraft hinter einer möglichen Verdrängung von Bargeld sieht, greift aus meiner Sicht daher zu kurz. Natürlich spielen Infrastruktur und Angebote eine Rolle, aber sie reagieren in vielen Fällen auf bestehende Nachfrage.

Letztlich zeigt die Entwicklung, dass sich Zahlungsgewohnheiten verändern, weil Nutzer aktiv andere Lösungen bevorzugen, nicht weil Bargeld abrupt ersetzt wird.