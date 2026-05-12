Updates für iOS, macOS und mehr: Apple legt einen starken Fokus auf Sicherheit
Das Unternehmen Apple hat gestern eine Reihe von Updates für seine Software-Plattformen wie iOS, iPadOS, macOS und mehr veröffentlicht – wir haben darüber wie immer berichtet. Wer die Updates noch nicht installiert hat, sollte keine Zeit verlieren, denn der Schwerpunkt der Updates liegt ganz eindeutig auf der Sicherheit.
Wenn man sich die Release Notes der einzelnen Updates ansieht, sieht man eine große Anzahl geschlossener Sicherheitslücken, die Apple einzeln ausführlich erläutert und zum Einlesen bereitstellt. Zur besseren Veranschaulichung habe ich euch eine Übersicht zusammengestellt:
- iOS/iPadOS 26.5 – 61 geschlossene Sicherheitslücken
- iOS/iPadOS 18.7.9 – 47 geschlossene Sicherheitslücken
- iPadOS 17.7.11 – 1 geschlossene Sicherheitslücke
- iOS/iPadOS 16.7.16 – 1 geschlossene Sicherheitslücke
- iOS/iPadOS 15.8.8 – 1 geschlossene Sicherheitslücke
- macOS 26.5 – 79 geschlossene Sicherheitslücken
- macOS Sequoia 15.7.7 – 45 geschlossene Sicherheitslücken
- macOS Sonoma 14.8.7 – 42 geschlossene Sicherheitslücken
- watchOS 26.5 – 43 geschlossene Sicherheitslücken
- tvOS 26.5 – 46 geschlossene Sicherheitslücken
Wenn ihr eine Plattform aktiv nutzt, solltet ihr euch die Zeit nehmen, sie auf den aktuellen Stand zu bringen. Die Funktion zum Finden der neuen Softwareversion ist je nach Plattform in den Systemeinstellungen zu finden.
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