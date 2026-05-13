Android Auto bekommt ein sehr großes Update

Google spendiert Android Auto in diesem Jahr ein sehr großes Update und bringt die Designsprache „Material 3 Expressive“ auch in euer Auto. Android Auto erhält also eine frische Optik und soll gleichzeitig besser auf euren Displays aussehen.

Das Beitragsbild stammt von Google und wurde heute veröffentlicht, es zeigt, wie sich Android Auto besser an die zahlreichen Displaygrößen und Displayformen (was hat sich BMW bei der Neuen Klasse eigentlich genau gedacht?) anpassen kann.

Hinzu kommen neue Widgets, weichere Animationen und frische Wallpaper. Und das, so Google, bisher größte Update für Google Maps bei Android Auto, was die Navigation erleichtern soll. So sieht das dann theretisch bei euch in Aktion aus:

Ebenfalls neu sind Video-Apps wie YouTube, die aber nur funktionieren, wenn das Auto parkt (funktioniert also nur mit ausgewählten Herstellern, die das einbauen) und für Audio-Apps kommt 3D-Sound bei Dolby Atmos (wenn es unterstützt wird).

Gemini soll jetzt bei fast allen Modellen mit Android Auto verfügbar sein und die neue Gemini Intelligence wird Ende des Jahres folgen. Apropos verfügbar, Google hat nicht gesagt, wann welche Neuerung bei Android Auto genau eingeführt wird.