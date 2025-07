Battlefield 6 kommt: Nächste Woche geht es los

EA ist endlich bereit, die ersten (richtigen) Details rund um Battlefield 6 zu lüften, denn Medien sind laut Insider Gaming zu einem Event eingeladen worden. Ab dem 29. Juli wird wohl zwei Tage hinter verschlossenen Türen der neue Teil gezockt.

Am dritten Tag, also am 31. Juli, steht dann die offizielle Ankündigung an und EA wird Battlefield 6 vorstellen. Die Quelle weiß aber nicht, welche Details man alles zum neuen Spiel nennen wird. Eine kleine Preview gibt es noch diese Woche, denn einige Influencer dürfen die Marketing-Pakete ab dem 24. Juli öffnen und zeigen.

EA bestätigte vor ein paar Wochen, dass man noch im Sommer über Battlefield 6 sprechen wird und das Spiel vor April 2026 kommt. Es ist aber unklar, ob es noch Ende 2025 oder Anfang 2026 erscheint (Gerüchte sprechen von Herbst 2025).

