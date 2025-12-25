Beast Games, Der Tiger und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im Januar

News

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Januar 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Dezember nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Die Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

  • DER TIGER | ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 2. Januar 2026
  • BEAST GAMES | ORIGINAL-SHOW | STAFFEL 2 – Exklusiv verfügbar: ab 7. Januar 2026
  • YES OR NO GAMES | ORIGINAL-SHOW | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 16. Januar 2026
  • STEAL | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 21. Januar 2026
  • THE WRECKING CREW | ORIGINAL-FILM  – Exklusiv verfügbar: ab 28. Januar 2026
  • DOWNHILL SKIERS | ORIGINAL-DOKU-SERIE | STAFFEL 2 – Exklusiv verfügbar: ab 23. Januar 2026

Serien

  • Ghosts | Staffel 4
    ab 1. Januar 2026
  • Fading Gigolo: The Sex Guru | Original | Staffel 2
    ab 2. Januar 2026
  • Caillou | Staffel 2-5
    ab 3. Januar 2026
  • Frühlingsgefühle | Exclusive | Staffel 1
    ab 5. Januar 2026
  • Beast Games | Original | Staffel 2
    ab 7. Januar 2026
  • Bis ans Limit und darüber hinaus | Original | Staffel 1
    ab 9. Januar 2026
  • The Night Manager | Original | Staffel 2
    ab 11. Januar 2026
  • Yes Or No Games | Original | Staffel 1
    ab 16. Januar 2026
  • Judy Justice | Original | Staffel 4
    ab 19. Januar 2026
  • Steal | Original | Staffel 1
    ab 21. Januar 2026
  • Downhill Skiers – Im Rausch der Tiefe | Exclusive | Staffel 1
    ab 23. Januar 2026
  • Benjamin Blümchen | Staffel 1-8
    ab 24. Januar 2026
  • Bibi Blocksberg | Staffel 1-8
    ab 24. Januar 2026
  • Bibi & Tina | Staffel 1-9
    ab 24. Januar 2026
  • Vaka | Original | Staffel 1
    ab 30. Januar 2026

Filme

  • Greenland
    ab 1. Januar 2026
  • Visions | Exclusive
    ab 1. Januar 2026
  • Follow My Voice
    ab 2. Januar 2026
  • Der Tiger | Original
    ab 2. Januar 2026
  • The Occupant
    ab 6. Januar 2026
  • Operation: Raqqa | Exclusive
    ab 7. Januar 2026
  • Fack Ju Göhte
    ab 8. Januar 2026
  • Fack Ju Göhte 2
    ab 8. Januar 2026
  • Fack Ju Göhte 3
    ab 8. Januar 2026
  • Guns Up | Exclusive
    ab 10. Januar 2026
  • Under Fire | Exclusive
    ab 11. Januar 2026
  • Maxxxine | Exclusive
    ab 12. Januar 2026
  • F*** Marry Kill
    ab 13. Januar 2026
  • Tod auf dem Nil (2022)
    ab 15. Januar 2026
  • Er ist wieder da
    ab 17. Januar 2026
  • William Tell
    ab 18. Januar 2026
  • Ich – Einfach Unverbesserlich 4 | Exclusive
    ab 19. Januar 2026
  • Hounds of War | Exclusive
    ab 19. Januar 2026
  • Vorbereitung auf das nächste Leben | Exclusive
    ab 19. Januar 2026
  • Überflieger – Das Geheimnis des großen Juwels
    ab 23. Januar 2026
  • Shot Caller
    ab 24. Januar 2026
  • Daddio | Exclusive
    ab 26. Januar 2026
  • Identity
    ab 26. Januar 2026
  • The Wrecking Crew | Original
    ab 28. Januar 2026

Live

UEFA Champions League 2025/26

  • Tottenham : Borussia Dortmund
    20. Januar | Übertragung ab 20:00 Uhr | Spielbeginn ab 21:00 Uhr

NBA

  • Memphis Grizzlies vs. Orlando Magic (Berlin Game)
    15. Januar |  20:00 Uhr
  • Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies (London Game)
    18. Januar | 18:00 Uhr

Kaufen und Leihen

  • 22 Bahnen
    Zum Kaufen: ab 8. Januar 2026
    Zum Leihen: ab 22. Januar 2026
  • In die Sonne schauen
    Zum Kaufen: ab 15. Januar 2026
    Zum Leihen: ab 15. Januar 2026
  • Five Nights at Freddy’s 2
    Zum Kaufen: ab 19. Januar 2026
    Zum Leihen: ab 19. Januar 2026
  • Wicked: For Good
    Zum Kaufen: ab 21. Januar 2026
    Zum Leihen: ab 4. Februar 2026
  • Die Schule der Magischen Tiere 4
    Zum Kaufen: ab 23. Januar 2026
    Zum Leihen: ab 19. Februar 2026

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

