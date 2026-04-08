„Beliebteste Bank“: ING holt sich den Titel schon wieder

Die ING Deutschland ist laut einer Kundenbefragung erneut als „Beliebteste Bank“ bezeichnet worden.

Das Wirtschaftsmagazin „€uro“ und das Hamburger Institut SWI haben ING Deutschland zum 20. Mal in Folge als „Beliebteste Bank“ ausgewiesen. Grundlage ist eine überregionale Kundenbefragung, an der sich 80.295 Bankkunden beteiligten. In der Auswertung setzte sich das Institut laut Mitteilung gegen 15 weitere überregionale Banken durch.

Die Befragung erfasste mehrere zentrale Bereiche der Kundenerfahrung. Dazu zählten unter anderem die Gesamtzufriedenheit und das Vertrauen in die jeweilige Hausbank. In beiden Kategorien erreichte ING Deutschland den Spitzenplatz.

Ergebnisse der Kundenbefragung zur ING Deutschland

Genannte Bestwerte im Überblick:

Gesamtzufriedenheit und Vertrauen in die Hausbank

Online-Banking, Banking-App und Online-Sicherheit

Internetauftritt und Produktspektrum

Kredit- und Baufinanzierungszinsen sowie Erreichbarkeit und Kontaktqualität

Darüber hinaus weist die Erhebung (PDF) weitere alleinige Bestwerte der ING aus, darunter Freundlichkeit im Kundenkontakt.

Ich selbst nutze einige Angebote der ING, aber auch Produkte anderer Banken. Wenn ich ehrlich bin, sticht die ING nicht sonderlich positiv hervor, aber ich bin im Großen und Ganzen zufrieden mit der Bank.

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