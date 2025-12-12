Biosprit-Quote zu niedrig: ADAC kritisiert Kabinetts-Gesetzentwurf scharf

Der ADAC kritisiert die geplanten Mindestquoten für Biosprit und E-Fuels als unzureichend und fordert Nachbesserungen am Gesetzentwurf zur Treibhausgasquote.

Der ADAC lehnt die vom Kabinett am Mittwoch beschlossenen Mindestmengen für Biosprit und E-Fuels ab. Laut Technikpräsident Karsten Schulze seien Nachbesserungen am Gesetzentwurf zur Treibhausgasquote zwingend notwendig.

Schulze kritisiert gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung, dass der Entwurf zu wenig Impulse für niedrigere CO₂-Emissionen im Pkw-Bestand setze, zumal die bisherigen Fortschritte beim Klimaschutz im Verkehr ausbleiben.

Umweltminister Carsten Schneider (SPD) hatte den Gesetzentwurf als Schritt für schrittweise Klimafreundlichkeit beim Tanken gelobt. Der ADAC widerspricht dieser Bewertung deutlich. Laut Schulze bleibt die geplante Steigerung der Quote erneuerbarer Energien im Straßenverkehr auf nur 25 Prozent bis 2030 weit hinter den Erwartungen zurück, auch wenn Mehrfachanrechnungen eingerechnet sind.

Zu geringe Investitionsanreize für neue Produktionskapazitäten

Der Verband argumentiert, dass die niedriger angesetzten Quoten nicht ausreichen, um Investitionen in Produktionsanlagen für erneuerbare Kraftstoffe anzureizen.

Nach Ansicht des ADAC werden damit die bislang viel zu geringen Investitionen in diesem Bereich nicht ausreichend gesteigert. Eine ambitioniertere Quotengestaltung wäre laut dem Verband notwendig, um die Infrastruktur für nachhaltige Mobilität auszubauen.

Ich halte die ADAC-Position für nachvollziehbar, da höhere Quoten tatsächlich stärkere Marktanreize schaffen könnten. Allerdings lohnt sich ein Blick auf die wirtschaftlichen Machbarkeitsaspekte, die in dieser Kritik weniger Raum einnehmen.