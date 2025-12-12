Mobilität

Die große Überraschung: Das Verbrenner-Aus ab 2035 ist Geschichte

Nachdem die Kritik in diesem Jahr immer lauter wurde und die Lobbyarbeit der europäischen Automobilhersteller immer intensiver wurde, ist die EU eingeknickt und hat, wie es sich bereits angedeutet hat, das Verbrenner-Aus offiziell gekippt.

Eigentlich sollten neue Autos ab 2035 keinen CO₂-Ausstoß mehr haben, aber das wird in einem Jahrzehnt doch noch erlaubt sein, der CO₂-Anteil liegt bei 10 Prozent.

Die Bestätigung für das Aus vom Verbrenner-Aus kommt aus den Reihen Manfred Webers (CSU), die EU-Kommission hat ihre Ankündigung erst für nächste Woche vorgesehen. Aus der Autoindustrie ist Jubel zu vernehmen, viele sind erleichtert.

Verbrenner auch über 2040 hinaus erlaubt

Der geringe CO₂-Anteil würde aber auch bedeuten, dass der Fokus in erster Linie auf Plug-in-Hybriden oder Range Extendern liegt, mit „klassischen“ Verbrennern wird sowas nicht mehr machbar sein. Diese Regelung gilt jetzt bis 2040, aber auch nach 2040 soll es kein komplettes Verbot für einen CO₂-Ausstoß in Autos geben.

So, jetzt ist es also beschlossen, jetzt bin ich mal gespannt, wie man die Probleme der kommenden Jahre erklären möchte. Ich vermute nämlich, dass sich an der sehr kritischen Lage der europäischen Automobilbranche damit nicht viel ändern wird.

Doch wem gibt man in Zukunft dann die Schuld?

Porsche Mission R Header

Porsche überrascht mit neuer Verbrenner-Strategie

Die Verbrenner stehen wieder im Fokus bei Porsche, das ist bekannt und offiziell. Man hat zwar erst ein elektrisches Flaggschiff…

11. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

  1. P45 💎
    sagt am

    Entgegen der Meinung vieler hier wird sich mMn die Lage der deutschen Autobauer sogar noch rasanter verschlechtern, zumindest auf längere Sicht. Da die Entwicklung neuer Akkus vor allem in China rasant voranschreitet, kommt in nicht allzu ferner Zukunft der Punkt, an dem e-Autos deutlich preiswerter im Verkauf sind als Verbrenner. Da der Kunde seine Kaufentscheidung zum großen Teil über den Blick ins Portemonnaie trifft, werden dann sehr viele Käufer zu chinesischen Produkten greifen. Dann werden die deutschen Produzenten jammern, dass niemand mehr ihre ach so technisch überlegenen Verbrenner kaufen will, in deren Entwicklung sie aufgrund der jetzigen Entscheidung der EU nochmals Milliarden investiert haben. Der letzte macht das Licht aus…

  2. Stfan 🏅
    sagt am

    War abzusehen. Ist aber auch die richtige Entscheidung. Da E Autos ja sowieso so viel besser sind???, sollten trotzdem die Verkäufe von Verbrenner nach und nach sinken. Freie Marktwirtschaft ist einfach wichtig, sollen die Kunden entscheiden was wirklich besser ist.
    Klimaschutz funktioniert nur mit den Wählern nicht gegen Sie. Ist trotzdem traurig wie viel MRD Euro die EU mit dem Verbrenner aus verbrannt hat, auch die vielen Jobverluste hätten verhindert werden können. Das muss sich die EU eingestehen.

  3. zoula ☀️
    sagt am

    „Währenddessen bestellt die Bahn Elektrobusse bei BYD“ [reddit]

    1. P45 💎
      sagt am zu zoula ⇡

      Das ist allerdings wirklich bedauerlich. Hier hätte die Bahn ein Zeichen setzen müssen. Und bitte nicht argumentieren, dass das Angebot der Chinesen günstiger war. Die Bahn versenkt gerade Milliarden (!) in einen Prestigebahnhof, der alles schlechter macht, als der dort zuvor befindliche aus dem letzten Jahrhundert.

  4. D3P 🌀
    sagt am

    Das heißt im Fazit? Entweder darf Jedes Auto 10% CO2 ausstoßen, oder 90% keine Emissionen und 10% dürfen zu 100% mit Diesel/Benzin oder was auch immer fahren?

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu D3P ⇡

      Bisher gab es eine Angabe von g/km, jetzt hieß es nur 10 Prozent CO₂, aber so ganz schlau wurde ich bisher auch nicht. Es soll heute wohl noch mehr Details geben, der Kanzler wird in Heidelberg auf dem Treffen erwartet und vielleicht gibt es noch eine Pressekonferenz. Sonst gilt es nächste Woche abzuwarten, dann folgt die Ankündigung der EU.

    2. Ronald 💎
      sagt am zu D3P ⇡

      Auch Tegesschau:

      Das zusätzliche CO2 muss nach ARD-Informationen aber auf anderem Wege ausgeglichen werden, zum Beispiel durch die Nutzung von „grünem Stahl“.
      Auch weitere mögliche Maßnahmen wie eine Batterie-Strategie und Vorschläge für umweltfreundlichere Dienstwagen sollen kommende Woche vorgelegt werden.

      Was für eine Schwurbelei.
      Später muss dann die Stahlindustrie in Europa geschützt werden, also wird dann auf „grünen Stahl“ verzichtet. Es werden sich schon weitere Ausreden finden lassen.

  5. Ronald 💎
    sagt am

    Laut Tagesschau:

    „Damit ist das Technologieverbot für den Verbrenner vom Tisch. Alle derzeit in Deutschland gebauten Motoren können damit weiterproduziert und verkauft werden.“

    Was für ein Glück dass wir nur „hocheffiziente“ Verbrenner in Deutschland haben.

    Nun müssen aber noch alle Mitgliedsländer zustimmen. Ich weiß nicht wie die Stimmung in den einzelnen Ländern ist. Wie ist die Meinung der Länder, die keine Automobilindustrie haben, dazu?

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Ronald ⇡

      Es klang in den letzten Tagen so, als ob genug Support da ist. Die finanziell starken Länder mit Herstellern und Werken vor Ort werden das sicher vorher geklärt haben.

