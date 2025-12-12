Die große Überraschung: Das Verbrenner-Aus ab 2035 ist Geschichte

Nachdem die Kritik in diesem Jahr immer lauter wurde und die Lobbyarbeit der europäischen Automobilhersteller immer intensiver wurde, ist die EU eingeknickt und hat, wie es sich bereits angedeutet hat, das Verbrenner-Aus offiziell gekippt.

Eigentlich sollten neue Autos ab 2035 keinen CO₂-Ausstoß mehr haben, aber das wird in einem Jahrzehnt doch noch erlaubt sein, der CO₂-Anteil liegt bei 10 Prozent.

Die Bestätigung für das Aus vom Verbrenner-Aus kommt aus den Reihen Manfred Webers (CSU), die EU-Kommission hat ihre Ankündigung erst für nächste Woche vorgesehen. Aus der Autoindustrie ist Jubel zu vernehmen, viele sind erleichtert.

Verbrenner auch über 2040 hinaus erlaubt

Der geringe CO₂-Anteil würde aber auch bedeuten, dass der Fokus in erster Linie auf Plug-in-Hybriden oder Range Extendern liegt, mit „klassischen“ Verbrennern wird sowas nicht mehr machbar sein. Diese Regelung gilt jetzt bis 2040, aber auch nach 2040 soll es kein komplettes Verbot für einen CO₂-Ausstoß in Autos geben.

So, jetzt ist es also beschlossen, jetzt bin ich mal gespannt, wie man die Probleme der kommenden Jahre erklären möchte. Ich vermute nämlich, dass sich an der sehr kritischen Lage der europäischen Automobilbranche damit nicht viel ändern wird.

Doch wem gibt man in Zukunft dann die Schuld?