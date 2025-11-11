Zubehör

Bis zu 250 Euro: Apple führt die „iPod-Socke“ für das iPhone ein

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare

Einige, vor allem ältere Semester unter euch, werde sich sicher noch an die gute alte iPod-Socke erinnern, die Apple damals in bunten Farben als Zubehör für den Musikplayer verkaufte. Jetzt ist diese zurück, wenn auch in anderer Form.

Zusammen mit Issey Miyake hat man heute „iPhone Pocket“ vorgestellt und ich musste nochmal kurz das Datum checken, denn es ist nicht der 1. April. Nein, das ist ein limitiertes 3D-Strickgewebe für 159,95 beziehungsweise 249,95 Euro.

Marktstart ist am 14. November, und obwohl Apple das Zubehör in Frankreich, UK und anderen Ländern verkauft, so macht man einen Bogen um Deutschland. Falls ihr also über 150 Euro ein Stück Stoff bezahlen wollt, müsst ihr es importieren.

Amazon Alexa: Neue Echos mit Display starten

Amazon kündigte vor ein paar Wochen zahlreiche Produkte rund um Alexa und die Echo-Reihe an und die ersten beiden sind…

11. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Marian 👋
    sagt am

    Dann lieber 50/100€ mehr und selber den 3D Drucker dazu kaufen

    Antworten
  2. Galli ☀️
    sagt am

    Der Preis ist doch Ragebait. ;D

    Antworten
  3. Thomas 🔅
    sagt am

    Dann lieber eine individuelle, maßgeschneiderte Lederhülle der Luxusmarke Noreve.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Zubehör / Bis zu 250 Euro: Apple führt die „iPod-Socke“ für das iPhone ein
Weitere Neuigkeiten
Das Ende des Google Assistant macht Probleme
in Smart Home
Amazon Alexa: Neue Echos mit Display starten
in Smart Home
Samsung Galaxy S26 (Plus): Kleine Änderungen vor der finalen Version
in Smartphones
Mobiflip Header Logo
Black Weeks: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger
in Internes
Vodafone
CallYa Blackweek: Vodafone spendiert dauerhaft doppeltes Datenvolumen
in Tarife
Ford plant einen elektrischen Bestseller für Europa
in Mobilität
1und1 5g Gigabit Antenne 0384
Rekordmigration: 1&1 zieht 12 Millionen Kunden in neues Netz
in 1und1
1&1 bestätigt Prognose trotz sinkendem Ergebnis
in 1und1
Huawei Header Logo
EU will wohl Huawei und ZTE von 5G verbannen
in Marktgeschehen
Google startet den Black Friday 2025 schon früher
in News