Bis zu 250 Euro: Apple führt die „iPod-Socke“ für das iPhone ein

Einige, vor allem ältere Semester unter euch, werde sich sicher noch an die gute alte iPod-Socke erinnern, die Apple damals in bunten Farben als Zubehör für den Musikplayer verkaufte. Jetzt ist diese zurück, wenn auch in anderer Form.

Zusammen mit Issey Miyake hat man heute „iPhone Pocket“ vorgestellt und ich musste nochmal kurz das Datum checken, denn es ist nicht der 1. April. Nein, das ist ein limitiertes 3D-Strickgewebe für 159,95 beziehungsweise 249,95 Euro.

Marktstart ist am 14. November, und obwohl Apple das Zubehör in Frankreich, UK und anderen Ländern verkauft, so macht man einen Bogen um Deutschland. Falls ihr also über 150 Euro ein Stück Stoff bezahlen wollt, müsst ihr es importieren.