Amazon Alexa: Neue Echos mit Display starten

Amazon kündigte vor ein paar Wochen zahlreiche Produkte rund um Alexa und die Echo-Reihe an und die ersten beiden sind bereits erhältlich. Wir hatten hier schon ein Fazit zum Amazon Echo Dot und auch der Amazon Echo Studio 2 war Thema.

Morgen geht es weiter, dann kommen zwei neue Echos mit Display, einmal der neue Amazon Echo Show 8 für 199,99 Euro und dann kommt auch zeitgleich der Amazon Echo Show 11 für 239,99 Euro. Beide sind ab dem 12. November 2025 erhältlich.

Amazon: Neue Echos starten „unfertig“

Das Problem bei den Echos mit Display ist aber identisch zu denen ohne Display, denn Amazon vermarktet sie als „bereit für Alexa+“, die neue Version ist allerdings nicht in Deutschland verfügbar. Und es ist unklar, ob diese noch dieses Jahr startet.

Man bekommt den Eindruck, dass das bei Amazon so nicht geplant war, denn man wollte sicher vor Weihnachten mit der Hardware und Software starten, die Software befindet sich jedoch weiterhin in einer eingeschränkten Testphase in den USA.

